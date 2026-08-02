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La inestabilidad internacional frustra este curso político los viajes de la Corona a Qatar y Bolivia

Los Reyes no pudieron visitar el emirato por la guerra de EEUU contra Irán y el choque social en el país latinoamericano obligó a aplazar el viaje de cooperación de Letizia

Los Reyes de España, en mayo de 2022, posan con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y su esposa, Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al Thani, a su llegada a la cena de gala celebrada en el Palacio Real, en Madrid.

Los Reyes de España, en mayo de 2022, posan con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y su esposa, Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al Thani, a su llegada a la cena de gala celebrada en el Palacio Real, en Madrid. / Mariscal / EFE

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Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

La inestabilidad internacional también ha dejado huecos en la agenda exterior de la Corona. Durante este curso político, dos desplazamientos institucionales —a Qatar y Bolivia— terminaron aplazados por motivos de seguridad. A ellos se sumó, fuera ya del terreno diplomático, el viaje privado a España que Juan Carlos I suspendió desde Abu Dabi, donde reside desde agosto de 2020.

La reina Letizia (c) conversa con las alumnas del la cooperativa de corte y costura del proyecto 'Empoderamiento y autonomía económica de las mujeres' en Pedra Badejo, este martes durante su visita a Cabo Verde. EFE/ Chema Moya

La reina Letizia, en marzo de 2025, en el viaje a cooperación a Cabo Verde. / Chema Moya / EFE

Felipe VI y Letizia tenían previsto viajar en abril a Doha, invitados por el emir Tamim bin Hamad Al Thani. Habría sido la primera visita de Estado de los Reyes a Qatar y la primera de este tipo al Golfo Pérsico. El desplazamiento debía devolver la visita que el emir y su esposa, la jequesa Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani, realizaron a España en mayo de 2022, cuando fueron recibidos con honores en el Palacio Real. La guerra lanzada por Donald Trump sobre Irán y las restricciones aéreas en toda la zona por el conflicto bélico obligaron a aparcar el plan.

Juan Carlos I también anuló una visita a Sanxenxo en marzo por el ataque de Trump contra el país persa

Semanas después, la inestabilidad volvió a alterar la agenda. La Reina debía desplazarse a Bolivia a finales de junio para conocer los proyectos de la cooperación española, pero las protestas, los bloqueos de carreteras y la conflictividad social aconsejaron aplazar la visita. El viaje daba continuidad a una labor que Letizia desarrolla desde 2014 y que en los últimos años la llevó a Mauritania, Colombia, Guatemala y Cabo Verde, con programas centrados en salud, igualdad, educación y seguridad alimentaria.

La tensión alcanzó incluso la agenda privada de la familia real. En marzo, Juan Carlos I renunció a volar desde Abu Dabi a Sanxenxo (Pontevedra) para participar en las regatas de la clase 6 Metros ante la situación en Oriente Próximo. La cita no quedó definitivamente perdida: el Rey emérito pudo regresar a la localidad pontevedresa en abril para practicar su deporte favorito.

Noticias relacionadas y más

La previsión de la Casa del Rey es poder reubicar en la agenda esos dos desplazamientos, a Qatar y a Bolivia, en los próximos meses. Pese a la inestabilidad internacional, Felipe VI ha mantenido una intensa agenda exterior desde marzo, con viajes a Portugal, Chile, Bolivia (en marzo), Dinamarca, Costa Rica, Canadá, Italia, México, Estados Unidos y Perú, tanto para asistir a tomas de posesión y encuentros institucionales como para participar en citas económicas, culturales y deportivas.

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Fuente: El Periódico

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