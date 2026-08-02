Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora del incendio"Solo hay cenizas"Invasión en CeutaCambio de propietarioPrecio gasolinaFiestas canceladasLa carrasca de CullaEl sueño de Paula
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Autoridades españolas cifran en "más de 100 los cadáveres" que ya han aparecido en las costas ceutíes

Sánchez le ha trasladado a Von der Leyen su "preocupación" por la reacción de gobiernos europeos tras la crisis migratoria

Marlaska destaca que "en 24 horas" se ha revertido la crisis migratoria en Ceuta

Feijóo responsabiliza al Gobierno de la situación que vive Ceuta y tacha de "ridícula" su respuesta a la crisis

La frontera entre Marruecos y Ceuta recupera la normalidad tras una crisis sin precedentes

La frontera entre Marruecos y Ceuta recupera la normalidad tras una crisis sin precedentes

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta este sábado las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, de las cuales han regresado ya 53.000 y en la que han muerto al menos 67 personas, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio forestal en la Vall d'Uixó, en directo: confinan la Vall d'Uixó, la Vilavella y Artana por el fuego descontrolado
  2. El dulce más típico de Castelló da el salto: las famosas pelotas de fraile de Macián estrenan nuevo local
  3. Un clásico de la restauración de Castelló dice adiós
  4. El pueblo de Castellón que prepara una gran fiesta para verse en el 'Grand Prix': hinchables, pantalla gigante y cena popular
  5. Alba Martínez, una vecina que presenció el origen del incendio de la Vall: 'Pensábamos que estaba apagado, pero diez minutos después el humo volvió a aparecer
  6. Tírig cancela sus fiestas patronales ante el empeoramiento del joven herido por una vaca
  7. Dos municipios de Castellón se cuelan en el 'top' con más demanda para comprar vivienda
  8. Una colisión múltiple en Benicàssim deja retenciones de varios kilómetros en la AP-7

Directo | Autoridades españolas cifran en "más de 100 los cadáveres" que ya han aparecido en las costas ceutíes

Directo | Autoridades españolas cifran en "más de 100 los cadáveres" que ya han aparecido en las costas ceutíes

Los bomberos encaran la extinción del incendio en Espadán cuando se cumple una semana

Los bomberos encaran la extinción del incendio en Espadán cuando se cumple una semana

Iba a ser solo un extra y acabó en el reparto principal: el salto al cine nacional del actor castellonense Sergio Jiménez

Iba a ser solo un extra y acabó en el reparto principal: el salto al cine nacional del actor castellonense Sergio Jiménez

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

Peñíscola borra el 'top manta' de su primera línea de playa con patrullas permanentes

Peñíscola borra el 'top manta' de su primera línea de playa con patrullas permanentes

La Generalitat tumba una planta de 26.000 placas solares que movilizó a los vecinos de Onda

La Generalitat tumba una planta de 26.000 placas solares que movilizó a los vecinos de Onda

El tiempo en CastellÃ³ de la Plana: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El tiempo en CastellÃ³ de la Plana: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de agosto

El Gobierno fija la fecha exacta de la próxima subasta de cogeneración

El Gobierno fija la fecha exacta de la próxima subasta de cogeneración
Tracking Pixel Contents