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Crisis en Ceuta

Feijóo califica de "paria" a Sánchez y duda de que el CNI no supiera de la avalancha sobre Ceuta

Feijóo, este fin de semana en Ceuta

Feijóo, este fin de semana en Ceuta / EFE

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Mariano Alonso Freire

Madrid

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, arremetió de nuevo este lunes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que tildó de "paria" en una entrevista en Telecinco, al tiempo que mostró sus dudas sobre que realmente el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no supiera con antelación de la avalancha migratoria sobre Ceuta, que ha causado ya casi noventa muertos en la ciudad autónoma, que desde el jueves pasado recibió inmigrantes en un número equivalente al 60% de su población.

Noticia en elaboración.

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Fuente: El Periódico

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