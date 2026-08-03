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Crisis migratoria

Robles exige a Marruecos investigar la entrada masiva en Ceuta y defiende a los servicios secretos españoles

La ministra de Defensa enfatiza: "Todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial y la soberanía española no se tocan, que a Ceuta y Melilla no se les toca"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, este lunes en el Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias de la UME en la Base Aérea de Zaragoza.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, este lunes en el Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias de la UME en la Base Aérea de Zaragoza. / Ramón Comet / Europa Press

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Agencias

Zaragoza

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamado a Marruecos que investigue "hasta el final" la entrada masiva de migrantes en Ceuta y ha defendido la labor de los servicios de inteligencia españoles, tanto los de su departamento como los que dependen de Interior.

En declaraciones a los medios de comunicación tras visitar la base área de Zaragoza, Robles ha dejado claro que no la van a "pillar en ningún tipo de discusión" sobre el papel de los servicios de inteligencia en la crisis migratoria y ha ensalzado el trabajo del personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) y de los servicios de información de la Policía Nacional y la Guardia Civil, quienes colaboran también con otros servicios de aliados extranjeros, informa Europa Press.

Ceuta y Melilla no se tocan

Dicho esto, la ministra ha proclamado que "todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial y la soberanía española no se tocan, que a Ceuta y Melilla no se les toca", enfatizando que el Ejército va a estar siempre apoyando a la Guardia Civil en las labores que haya que realizar en las dos ciudades autónomas.

Asimismo, ha advertido que las mafias o quien "haya consentido o tolerado" esta entrada masiva de migrantes "tendrá que asumir responsabilidades" por esta crisis.

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Por tanto, ha solicitado al Gobierno de Marruecos que investigue lo "ocurrido" y "llegue hasta el final para saber lo que pasó en esos movimientos" en la frontera con Ceuta y Melilla. "No podemos mirar para otro lado, ni España ni Marruecos, ante este drama humano", ha exclamado Robles.

Fuente: El Periódico

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