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La Fiscalía pide investigar a Vito Quiles por presunta estafa al recaudar donaciones para víctimas de la dana

El escrito responde a una denuncia inicial de la asociación Facua-Consumidores en Acción en la que señalaba un posible delito de estafa, apropiación indebida y falsedad documental

Vito Quiles.

Vito Quiles.

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Redacción

Valencia

La Fiscalía de Sevilla ha presentado una denuncia ante el Decanato de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla contra Vito Quiles para iniciar una investigación por un presunto delito de estafa en la recaudación de donaciones para niños víctimas de la dana de Valencia y becas para jóvenes.

El escrito, consultado por Europa Press y fechado el pasado 23 de julio, responde a una denuncia inicial de la asociación Facua-Consumidores en Acción, presentada tres días antes, en la que señalaba un posible delito de estafa, apropiación indebida y falsedad documental.

Pidió dinero en Telegram

Según Facua, el 1 de enero de 2025, Quiles "comenzó a pedir dinero desde su canal de Telegram para repartir juguetes y obsequios a niños de los municipios afectados por la dana en la Comunidad Valenciana". Unas donaciones que "iban a parar a la misma cuenta bancaria en la que desde julio de 2022 venía ingresando dinero de sus seguidores para financiar sus propias actividades".

"En los últimos cuatro años, el agitador ha solicitado donaciones desde el citado canal en más de una veintena de ocasiones, en todos los casos con destino a su cuenta y sin que nunca pida que el donante especifique el motivo y destino de la donación", ha asegurado Facua en una nota.

Archivo - Vito Quiles habla por teléfono durante una sesión plenaria en el Congreso, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España).

Vito Quiles habla por teléfono durante una sesión plenaria en el Congreso, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

'Becas para jóvenes'

Asimismo, la entidad indica que Quiles "a través de la web de su nuevo medio, Combativos, viene captando donaciones desde el pasado junio con el reclamo de que irán destinadas tanto a financiar la publicación de sus contenidos como a 'becas para jóvenes', sin aclarar cómo determinará que cantidades irán para una y otra finalidad".

Ante esta situación, la Fiscalía ha afirmado que "el hecho de que las donaciones se deban ingresar en la misma cuenta destinada a la autofinanciación del titular, hace que quien haya realizado tales donaciones, vea frustrado su buen propósito al quedar diluida su donación en el montante del resto de cantidades".

"Ciertamente, por el mismo mecanismo utilizado para la obtención de tales cantidades, se hace difícil conocer las cuantías en las que se ha lucrado haciéndose preciso la averiguación de los hechos y de las cuantías defraudadas", ha añadido el escrito.

"Entendemos que no se trataría de iniciar una investigación que pueda entenderse meramente prospectiva, pues en este caso no iría dirigida a desvelar si existe o no delito, sino que por el denunciante se aportan datos inequívocos de que se realizan acciones por parte del denunciado que pudieran ser delictivas", ha señalado.

Facua ha subrayado que "desveló que esa sociedad no estaba dada de alta en el Registro Mercantil y que el dinero en realidad iba a parar a la cuenta bancaria de Quiles".

No es la primera causa impulsada por Facua contra Quiles, el secretario general de la entidad, Rubén Sánchez, solicitó el pasado mes de abril nueve años de prisión para el periodista por tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico.

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Asimismo, desde Facua han indicado que el comunicador "está investigado en otro procedimiento por estafa tras una denuncia de Renfe por acceder a sus trenes sin el billete correspondiente".

Fuente: Levante - EMV

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