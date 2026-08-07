El Gobierno avisa de "medidas proporcionales" a Italia si no levanta el control de fronteras antes del domingo

El Gobierno ha elevado este viernes la presión sobre Italia y ha dado al Ejecutivo de Giorgia Meloni de plazo hasta el próximo domingo 9 de agosto para que retire los controles fronterizos introducidos con España tras la crisis migratoria de Ceuta. El Ejecutivo español advierte de que, si Roma no rectifica antes de esa fecha, España se verá "obligada a adoptar medidas proporcionales" para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos, aunque no ha concretado por el momento qué tipo de respuesta contempla.

El aviso llega después de que Italia restableciera el pasado 1 de agosto los controles en sus conexiones aéreas y marítimas con España, una decisión que el Gobierno español considera "injusta", contraria a los intereses de la Unión Europea y "discriminatoria". Según denuncia el Ejecutivo, la medida fue adoptada de manera unilateral, sin aviso previo y con argumentos que no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a la situación generada por la llegada masiva de migrantes a Ceuta. Por ello, ha reclamado a Meloni que "ponga fin a los controles y trate a los españoles como al resto de ciudadanos europeos".

El Gobierno también ha respondido a Meloni recurriendo a los datos migratorios europeos. Pedro Sánchez ya señaló que, según Frontex, entre 2021 y 2026 Italia registró 478.600 entradas irregulares, frente a las 234.760 contabilizadas en España. "La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no", afirmó el presidente del Gobierno, quien llamó a evitar divisiones dentro de la Unión Europea.

Moncloa reprocha asimismo a Italia que desde 2022 incumpla sus obligaciones derivadas del Reglamento de Dublín, trasladando, según el Ejecutivo español, parte de la presión migratoria a otros Estados miembros. Frente a ello, reivindica la actitud mantenida por España durante las sucesivas crisis migratorias italianas y recuerda que Madrid nunca introdujo controles similares frente a Roma. Es más, recuerdan que España participó en la acogida de migrantes llegados a Lampedusa en 2023 y ha permitido de forma recurrente el desembarco en sus puertos de personas rescatadas en la ruta del Mediterráneo central.

"Confiamos en que el europeísmo, el sentido común y la buena fe se impongan", sostienen desde Moncloa, que acusa implícitamente al Ejecutivo de Meloni de alimentar un conflicto entre socios europeos por razones de política interna.

Inseguridad y dificultades

La decisión italiana fue anunciada inicialmente en términos mucho más contundentes. Roma habló de un "cierre de las fronteras marítimas y aéreas" con España dentro del espacio Schengen, aunque posteriormente rebajó el alcance de la medida. El Gobierno italiano aclaró que los controles serían específicos y selectivos y estarían dirigidos fundamentalmente a ciudadanos de terceros países para comprobar que cuentan con la documentación necesaria para circular por territorio Schengen. También aseguró que los ciudadanos españoles y del resto de la UE podrían seguir viajando a Italia sin nuevas cargas burocráticas.

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Pese a estas aclaraciones, el Ejecutivo español sostiene que la introducción de controles ha afectado a "la movilidad de miles de pasajeros" y ha generado "inseguridad jurídica" en plena temporada estival. Además, considera que Roma ha utilizado como justificación una crisis migratoria que no supone un riesgo de movimientos secundarios hacia Italia. En concreto, el Gobierno recuerda que Ceuta tiene un régimen especial dentro del espacio Schengen, por lo que las personas que accedieron irregularmente a la ciudad autónoma no podían circular libremente por los demás países europeos. A ello añade que la práctica totalidad de los migrantes que llegaron durante la crisis ya han retornado a Marruecos.