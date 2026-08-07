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Crisis migratoria
Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Gobierno cifra en 1.342 los menores en Ceuta
El ministro del Interior español ha asegurado que han vuelto 70 000 de las 72 000 personas que entraron a Ceuta
El Gobierno destinará 25 millones adicionales a Ceuta para la acogida de menores migrantes
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
Alertan de condiciones “casi inhumanas” y riesgos en el centro de menores de Melilla
El comité de empresa del centro de menores de La Purísima de Melilla ha alertado este viernes de la “alarmante situación de colapso, masificación y desamparo institucional” en el que se encuentra tras el aumento del número de acogidos y la falta de medios que sufre, provocando condiciones “casi inhumanas” y riesgos sanitarios.
En una nota, el comité de empresa ha asegurado que el hacinamiento que sufre el centro de protección lo devuelve a “los peores escenarios del pasado”, dado que la carencia de medios materiales y humanos imposibilita garantizar la seguridad y ofrecer un servicio digno a los menores.
Ha asegurado que la plantilla actual solo puede cubrir las necesidades básicas de alimentación y techo, dejando de lado el proyecto pedagógico, y que las deficientes condiciones higiénicas actuales han generado “una falta extrema de salubridad”, lo que supone un riesgo alto de brotes de enfermedades infectocontagiosas, como la sarna.
La Guardia Civil detiene a tres personas que llevaban en un yate a dos migrantes
La Guardia Civil de Ceuta ha detenido este viernes a tres personas cuando pretendían cruzar el Estrecho de Gibraltar en un yate donde se ocultaban dos migrantes que habían entrado en la ciudad el 30 de julio.
Según han informado a EFE fuentes del instituto armado, la intervención ha sido llevada a cabo por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en el marco de las labores de control y vigilancia en el entorno marítimo por la crisis migratoria.
Los agentes han sorprendido a una embarcación en cuyo interior había dos migrantes que iban a ser trasladados ilegalmente a la península.
Más de 20 organizaciones sociales piden al Gobierno un minuto de silencio por las víctimas de la tragedia de Ceuta
Más de 20 organizaciones sociales han pedido formalmente al Gobierno de España "que guarde un minuto de silencio institucional en memoria de las víctimas de la tragedia de Ceuta", en el marco de la crisis migratoria vivida en la ciudad autónoma y la posterior "devolución masiva" de personas a Marruecos.
La petición ha sido entregada este viernes al Ejecutivo respaldada por entidades sociales y de derechos humanos como ActionAid, CEAR, Oxfam Intermón, Médicos del Mundo o la Coordinadora estatal de ONGD.
La petición reclama "un gesto de reconocimiento institucional" que consideran "el mínimo de dignidad que merecen las víctimas y sus familias, y un paso necesario para que la respuesta a lo ocurrido no se quede solo en la gestión fronteriza".
El Gobierno subraya que la ocupación de colegios de Ceuta por menores será sólo "temporal"
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha subrayado este viernes en Ceuta que la ocupación de dos colegios públicos de la ciudad y la posibilidad de ampliar con un tercero será solo una medida "temporal" para atender a los colectivos más vulnerables de menores que entraron en la ciudad el 30 de julio.
La ministra ha señalado que el curso escolar en Ceuta "comenzará a principios de septiembre y ahora se están utilizando recursos que quedarán liberados a finales de agosto para que el curso empiece con absoluta normalidad".
A los colegios han sido trasladados los menores más vulnerables, los de menos edad.
Melilla: El rey ha mostrado muchas veces su interés y voluntad por visitar ambas ciudades
El Gobierno de Melilla ha recordado este viernes que ha propuesto a Felipe VI “en multitud de ocasiones” y cada vez que ha tenido ocasión que visite la ciudad, a lo que el monarca ha respondido mostrando “muchas veces su interés y voluntad de poder viajar a las dos ciudades autónomas”.
La vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno de Melilla, Fadela Mohatar, se ha referido así a la posibilidad de que propongan al rey que visite la ciudad, después de que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, afirmara este jueves que Felipe VI está comprometido con realizar la que sería su primera visita oficial a esa ciudad autónoma.
A preguntas de los periodistas, Mohatar ha dicho que será la Casa Real “la que tenga que decidir y cuando el Gobierno lo vea conveniente o lo autorice”, algo en lo que el Ejecutivo melillense “no va a entrar”.
El Senado avisa de posibles acciones si los ministros se niegan a comparecer sobre Ceuta
El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha convocado sesiones extraordinarias de comisiones a mediados de agosto para que comparezcan ante ella varios ministros y den explicaciones sobre la situación en Ceuta, y advierte de las "acciones que en derecho procedan" en caso de que se nieguen a acudir.
Rollán ha presidido una reunión de la Mesa del Senado que, a petición del grupo popular (con mayoría absoluta en la cámara), ha habilitado el mes de agosto para que haya sesiones extraordinarias de tres comisiones.
En concreto, las de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, para que comparezcan ante ellas los ministros correspondientes (Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Albares), respectivamente, los días 12, 13 y 17 de agosto.
La fiscal general pide a los fiscales que actúen si una comunidad rechaza acoger menores
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha indicado a los fiscales delegados de las comunidades autónomas que intervengan si una autonomía se niega a acoger a los menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta que sean derivados a su sistema de protección.
A través de una instrucción emitida este viernes, la Fiscalía ha establecido una serie de pautas para la protección del interés superior del menor de la infancia y adolescencia no acompañada.
Este decreto llega en pleno debate sobre la gestión de los niños y adolescentes que llegaron solos a Ceuta durante la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio -no se sabe con exactitud cuántos son pero la Policía ha recabado los datos de 1.342- y su futura derivación a otras comunidades según el modelo de reubicación vigente en la actualidad, al que se oponen las comunidades gobernadas por PP y Vox.
El Gobierno advierte un cambio en la llegada de menores: muy pequeños y muchas niñas
El Gobierno ha advertido que la crisis migratoria derivada de la entrada masiva de miles de personas en Ceuta del 30 de julio ha supuesto también un "cambio" en el perfil de los menores que han entrado en la autonomía, ya que se ha advertido de la llegada de muchas niñas, cuanto antes era poco frecuentes, y sobre todo de menores de 13 años.
Así lo ha apuntado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que ha viajado este viernes a la ciudad, y ha explicado a los periodistas que "el perfil ha cambiado con respecto al 2021, ya que han llegado más niñas y también niños muy pequeños, por lo que hay que intentar atender a los perfiles más vulnerables".
Fuentes policiales han confirmado también a EFE que en la entrada masiva del 17 y 18 de mayo de 2021 el perfil de los menores respondía a niños en edades comprendidas entre los 15 y los 17 años, al contrario de lo sucedido el pasado 30 de julio.
Las fuerzas de seguridad refuerzan su presencia en Ceuta con más UIP (antidisturbios)
Las fuerzas de seguridad van a reforzar su presencia en Ceuta con el despliegue en las próximas horas de nuevos agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios, integrada por 45 policías, según ha informado este viernes el Ministerio del Interior.
Precisamente, este refuerzo se produce tras los numerosos mensajes que están circulando en los últimos días en las redes sociales marroquíes en los que se llama a una nueva entrada masiva en Ceuta el próximo 15 de agosto, que sucedería a la de hace una semana, cuando decenas de miles de personas pasaron la frontera de Marruecos con Ceuta.
Redes sociales como Facebook, Instagram o Tik Tok se han vuelto a llenar de mensajes con lemas como 15/08 o "al-hajma" (la ofensiva, la embestida), con la fronteriza Fnideq (Castillejos) como punto de partida, mensajes que están estudiando las fuerzas de seguridad españolas.
El Gobierno no contempla comparecencias de ministros por Ceuta en el Senado en agosto y se remite a las del Congreso
El Gobierno no prevé que los ministros que han sido citados a comparecer por el PP en el Senado la próxima semana para dar cuenta de la gestión de la crisis migratoria de Ceuta acudan a la Cámara Alta y se remite a las comparecencias que el propio Ejecutivo ha solicitado en el Congreso y que se sustanciarán a finales de este mes.
Así lo aseguran fuentes gubernamentales después de que los 'populares', que tienen mayoría absoluta en el Senado, hayan fijado para la próxima semana las comparecencias en sus respectivas comisiones parlamentarias de los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, y, para la siguiente, del responsable de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
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