Sánchez seguirá el eclipse solar desde su lugar de descanso en Lanzarote

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene previsto desplazarse fuera de su lugar de descanso estos días, en Lanzarote, para ver el eclipse solar total que atravesará este miércoles la península de oeste a este. El jefe del Ejecutivo pasa sus vacaciones de verano en la residencia oficial de La Mareta desde el sábado 1 de agosto. Este será uno de los puntos de España donde el eclipse se verá solo de forma parcial.

Está previsto que en Lanzarote, la luna cubra entre el 72% y el 74% de la superficie del sol, con lo que el cielo no se oscurecerá por completo durante el momento de máxima ocultación, como sí pasará en la franja de totalidad de la península, ni se notará especialmente este fenómeno sin mirar al sol con gafas protectoras. Fuentes de Moncloa explican a EL PERIÓDICO que Sánchez pasará la hora del eclipse con su familia, sin desplazarse en principio a ningún lugar especial.

La hora local de máxima ocultación del sol en Lanzarote será las 19:52 horas. En ese momento, el astro estará ya muy cerca de la línea del horizonte, ya que Canarias cuenta con una hora menos y el anochecer allí está previsto para las 20:34 horas. El sol comenzará a ocultarse tras la luna a las 18:56 horas y el fenómeno terminará a las 20:32 horas, coincidiendo con el anochecer.

Hay varios puntos de observación adecuados para ver el eclipse de este miércoles en la isla canaria. Sin embargo, fuentes del entorno del presidente no aclaran si finalmente se acercará a alguno de ellos acompañado de su mujer y sus hijas.

No viajará a Guadalajara

Moncloa sí ha desmentido que Sánchez viaje a Guadalajara para ver el eclipse en el Centro de Observación montado en Yebes para seguir el eclipse. Varios medios de comunicación han difundido esta noticia, incluida alguna televisión, sin citar su fuente de forma precisa. Moncloa siempre informó, al menos desde el lunes, de que el presidente no tenía previsto viajar fuera de Lanzarote para apreciar el fenómeno astronómico.

Lanzarote sí será la isla más adecuada de todo el archipiélago canario para observar este fenómeno, que no se produce en España con esta magnitud desde hace más de 100 años. Ubicada al noreste de Canarias, esta orientación será la mejor para seguirlo en las islas. Como el sol estará en Canarias mucho más cerca del horizonte que en el resto de España, es posible que la calima o la nubosidad impidan su visualización con claridad.