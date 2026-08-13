Crisis migratoria
El PP bloquea el debate sobre el reparto de los menores de Ceuta porque quiere antes conocer cuántos son
Solo aceptan introducir en el orden del día de la Conferencia del 27 de agosto la ayuda del Gobierno a la ciudad autónoma
Las comunidades autónomas del Partido Popular (PP) han rechazado debatir con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, sobre la situación de los menores migrantes que se encuentran en Ceuta y su traslado a la península. La Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia ha acabado este jueves sin acuerdo.
El Gobierno ha planteado que la Conferencia Sectorial que reunirá a la ministra con los consejeros autonómicos se celebre el jueves 27 de agosto. Y ha propuesto que el orden del día de la cita tenga dos puntos: la ayuda económica del Ejecutivo a Ceuta, en principio de 25 millones de euros, y un punto informativo y de debate sobre los menores que están en la ciudad autónoma. Los directores generales del PP, que son mayoría, han rechazado que se hable de los niños y adolescentes que están ahora mismo en Ceuta.
Fuentes del PP aseguran que 15 días después de la entrada masiva, "resulta incomprensible" que el Gobierno siga sin saber "cuántos menores hay en Ceuta, cuál es su ubicación y cuántos permanecen desatendidos". Los populares argumentan que "no se puede empezar hablando de repartos o traslados entre comunidades autónomas cuando el Gobierno todavía no ha sido capaz de ofrecer algo tan básico como datos ciertos".
Los directores generales del PP han exigido al Gobierno que "cumpla con su deber y responsabilidades en esta crisis", que se ha generado por "no haber sido capaces de mantener la integridad territorial de España".
Tres de las cuatro comunidades autónomas presididas en coalición por el Partido Popular y Vox -Aragón, Castilla y León y Extremadura- no han asistido a la Comisión de Infancia y Adolescencia porque el partido de la extrema derecha ha decidido directamente boicotear la convocatoria de este encuentro técnico. En esas tres comunidades autónomas, a diferencia de lo que ocurre en la Junta de Andalucía, que preside Juan Manuel Moreno también en coalición con los de Santiago Abascal, las competencias relativas a los menores están en manos de la extrema derecha.
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Fuente: El Periódico
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