Traspaso del caso a la Audiencia Nacional
El primer juez del caso Leire apunta a responsables de "mayor jerarquía" y al "impulso intelectual y financiero" de Cerdán
El auto de inhibición del juez Zamarriego en favor del instructor del caso en la Audiencia Nacional también apunta a la gerente del PSOE por transferir fondos del partido a la exmilitante
El primer instructor del caso Leire por las maniobras de la exmilitante socialista para perjudicar a fiscales y guardias civiles que participan en las causas contra el Gobierno socialista explica las razones por las que ahora ha aceptado ceder la causa a la Audiencia Nacional. Argumenta que su compañero Santiago Pedraz mantiene una investigación más avanzada que ha permitido imputar a responsables "que podrían tener un mayor nivel de jerarquía", entre los que se encuentra la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes o el que fuera número 3 de la formación, Santos Cerdán.
Este jueves se ha conocido el auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que Arturo Zamarriego incluye su constatación de que Cerdán pudo ejercer "el impulso intelectual y financiero" de la trama al acordar remunerar a la ex militante Leire Díez por sus servicios con dinero del partido. Sobre Fuentes, manifiesta que "habría emitido las oportunas órdenes de encargo sobre las que se habrían emitido "mendaces facturas que permitieron la transferencia de fondos del partido con destino a Leire Díez, y el empresario Javier Pérez Dolset".
La cuestión es que este juez de jurisdicción ordinaria únicamente investigaba a la propia Leire, a Pérez Dolset, al abogado Jacobo Teijelo y al periodista Pere Rusiñol, y por lo que ha podido constatar estas personas "podrían no ocupar un lugar principal en dicho entramado" mientras que las diligencias seguidas por el Juzgado Central de Instrucción se dirigen además contra otras que sí "podrían tener mayor nivel de jerarquía" y ello hace "necesario la exacta concreción de responsabilidades" de todas ellas.
El pasado 27 de mayo, el juez Pedraz imputó a Fuentes, a Santos Cerdán, y a otras seis personas a la vez que ordenaba la entrada de Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del partido en Madrid. También incluye en sus pesquisas al que fuera número dos de Secretaría de Organización socialista, el diputado por Jaén Juan Francisco Serrano y a Juan Manuel Serrano, que fue jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y luego presidente de Correos.
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Fuente: El Periódico
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