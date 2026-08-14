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Situación en Ceuta

La asociación mayoritaria de fiscales reclama a Peramato mantener los refuerzos en Ceuta frente a la "previsible prolongación" de la crisis

La Fiscalía General autorizó el nombramiento de tres fiscales sustitutos y personal de refuerzo

Varios militares dan apoyo a efectivos de la Policía Nacional en Ceuta, a 10 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ciudad acoge a miles de personas pendientes de retorno, entre ellas más de 1.300 menores, mientras las convocatorias difundidas en redes sociales hacen temer una nueva entrada masiva de migrantes. SOCIEDAD Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

Varios militares dan apoyo a efectivos de la Policía Nacional en Ceuta, a 10 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ciudad acoge a miles de personas pendientes de retorno, entre ellas más de 1.300 menores, mientras las convocatorias difundidas en redes sociales hacen temer una nueva entrada masiva de migrantes. SOCIEDAD Gabriela Sardá Núñez - Europa Press / EPE

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, ha reclamado este viernes a la fiscal general del Estado un "compromiso sostenido de refuerzo" del número de fiscales en Ceuta ante la "previsible prolongación de la crisis migratoria" en la ciudad autónoma. El papel de los fiscales es fundamental en la tramitación de las repatriaciones de menores, a lo que se suma la identificación de víctimas y las labores de investigación de los hechos delictivos que se pudieran estar produciendo.

"La Fiscalía General del Estado ha autorizado ya el nombramiento de tres fiscales sustitutos y personal de refuerzo, medidas que valoramos positivamente pero que, a la vista de la magnitud y previsible prolongación de la crisis, resultarán insuficientes", señala la asociación en una nota de prensa hecha pública este viernes. Exigen que estas medidas se mantengan en el tiempo, "acompañándose además de los medios generales que la situación exige".

Situación excepcional

Desde esta asociación se quiere dejar constancia pública de la "situación absolutamente excepcional que se está viviendo en Ceuta"a y del extraordinario esfuerzo que está realizando la plantilla destinada en su Fiscalía de Área. "Entre 70.000 y 80.000 personas han llegado a ocupar la ciudad en los últimos días, un número que en muchos casos permanece en el territorio sin que existan cauces ordinarios para su gestión -agregan- Se trata de una presión migratoria sin precedentes recientes sobre una ciudad de las dimensiones de Ceuta".

19/06/2026 La fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, comparece ante la Comisión de Justicia, a 19 de junio de 2026, en Madrid (España). Peramato comparece en en el Senado para responder ante los grupos parlamentarios sobre su estrategia para sanar las divisiones internas en el Ministerio Público, detallar los criterios de su política de nombramientos institucionales y argumentar la compatibilidad de los principios de legalidad, imparcialidad e independencia de la Fiscalía General con la defensa jurídica del ex fiscal general condenado por el Tribunal Supremo, Álvaro García Ortiz. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato / Eduardo Parra - Europa Press

A ello se suma, según los fiscales, "una tragedia humana de una magnitud nunca antes registrada: cerca de un centenar de jóvenes han fallecido solo en territorio español, generando una de las morgues con mayor número de cadáveres de los últimos años, con procesos de identificación que se anuncian especialmente complejos"

"A esta cifra hay que sumar los menores que han logrado acceder a la ciudad, que se añaden a los ya numerosos que se encontraban en centros de internamiento, y a quienes es preciso dispensar la protección que la ley exige -agrega la nota- La situación de desorden generada ha llevado aparejada, además, la comisión de hechos delictivos cuya repercusión merece ser investigada con todas las garantías"

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Todo ello se traduce, en el ámbito de la Fiscalía, en una multiplicación exponencial del trabajo y de las guardias del personal destinado en Ceuta, que viene "desarrollando su labor -identificación de víctimas, protección de menores, investigación de los hechos delictivos- en condiciones de extraordinaria dificultad y sobrecarga".

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Fuente: El Periódico

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