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Hasta 2030

El PP ve insuficiente la prórroga de Almaraz y pide que se cancele el cierre de las centrales

Sumar rechaza la prórroga de Almaraz y acusa al PSOE de incumplir el acuerdo de Gobierno

Almaraz gana tres años: el Gobierno autoriza su continuidad hasta 2030

Vista de la central nuclear de Almaraz.

Vista de la central nuclear de Almaraz. / Carlos Criado / Europa Press

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Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partido Popular ha valorado este viernes la decisión del Gobierno de prorrogar hasta junio de 2030 la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, aunque ha puntualizado que no le parece suficiente y que es necesario que se cancele el calendario de cierres de las centrales en España.

"Nos alegramos de esta rectificación del Gobierno", ha apuntado el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo en un comunicado en el que se señala que la decisión del Ejecutivo "no es suficiente". Una argumentación que remarcó el vicesecretario de Educación e Igualdad de los populares, Jaime de los Santos, en declaraciones este viernes a los medios de comunicación en la sede central del partido en Génova. "Les recuerdo que en una de las últimas intervenciones de la ministra Aagesen [Sara, vicepresidenta tercera y titular de la cartera de Transición Ecológica] en la Cámara Baja decía que bajo ningún concepto se extendería la vida útil de la central nuclear, que desde el año 2022 el Partido Popular lleva defendiendo con uñas y dientes, que la presidenta María Guardiola ha puesto como prioridad", señaló el dirigente conservador, que lamentó que esa prórroga de la actividad de la central se haga, dijo, "de tapadillo, un 14 de agosto.

"Exigimos al Gobierno la cancelación urgente del calendario de cierres, no solo de la planta de Almaraz sino del resto de centrales nucleares en España", apunta el texto.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha renovado la autorización de explotación de las dos unidades de la central nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030, una renovación que ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para el PP, esta decisión supone "el reconocimiento del fracaso" de la política energética del Gobierno de Pedro Sánchez, que "se enmienda" a sí mismo "de tapadillo", con una publicación en el BOE y sin anunciarlo públicamente.

Según los populares, esta "mini prórroga" es "un parche" a una gestión "ideologizada" de Sánchez, que va en sentido contrario a los países de la Unión Europea, destaca el comunicado.

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El PP, recuerda el texto, ha reiterado con distintas iniciativas en el Congreso y en el Senado la necesaria defensa de la energía nuclear y su convivencia con otras energías, como las renovables.

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Fuente: El Periódico

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