Javier Vendrell Camacho

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Ayuso acusa a Sánchez de "abandono" ante la crisis de Ceuta

Javier Vendrell Camacho PI STUDIO

Isabel Díaz Ayuso ha endurecido este 15 de agosto sus ataques contra Pedro Sánchez, al que ha acusado de "abandono" y de ser "un traidor" por la situación en Ceuta. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reprochado además al jefe del Ejecutivo que no haya suspendido sus vacaciones pese a las crisis migratoria, diplomática y los incendios.