Crisis migratoria
El Gobierno quiere trasladar a la península a 500 niñas migrantes de Ceuta para que sean atendidas por ONG de atención a la infancia
La tutela no sería transferida a las CCAA, sino a organizaciones especializadas en atender a la infancia
El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja desde la semana pasada para aprobar este plan integral "de manera urgente"
El Gobierno está trabajando desde la semana pasada en un "plan integral" para trasladar de manera "urgente" a 500 niñas de las más vulnerables de entre las migrantes que están en Ceuta a la península. El plan no incluye traspasar la tutela de las menores a las comunidades autónomas, sino a organizaciones no gubernamentales (ONG) especializadas en atender a la infancia.
Este plan del Ministerio de Juventud e Infancia ha sido adelantado este miércoles por la Cadena Ser. Después, lo ha confirmado a este diario fuentes de este departamento. El secretario de Estado y 'número dos' de la ministra, Sira Rego, Rubén Pérez, lleva desde el domingo en Ceuta trabajando para desarrollar este plan cuanto antes.
Desde el Ministerio apuntan que llevan más de 20 días trabajando en un plan integral de acogida a todos los niños migrantes no acompañados, que Interior ya tiene filiados y localizados. Estos pequeños ascienden a 2.168, aunque es posible que la cifra aun aumente algo más. El grueso del plan incluye la ley para la acogida de los menores y que es vinculante para todas las comunidades autónomas. Pero el Ministerio apunta también a otras fórmulas urgentes que permitan agilizar la acogida en determinados casos.
Entre ellas, Juventud está contactando con ONG de ayuda a la infancia para que acojan a los perfiles más vulnerables "sin necesidad de trasladar la tutela a las CCAA". En principio, el Ejecutivo ya tiene localizadas a 500 niñas que podrían ser las primeras en cruzar el Mediterráneo para pasar a la península.
Esta "vía urgente" se saltaría el rechazo manifestado por Vox para atender a los niños, ya que ha hecho llamamientos a "cazarlos" y devolver a los pequeños a Marruecos. El PP ha asegurado hasta ahora que va a cumplir la ley -que obliga a las CCAA a ser solidarias y a acoger a los menores-, pero, por otro lado, también ha pedido expulsar a las niñas y a las niñas más allá de las fronteras del país vecino.
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Fuente: El Periódico
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