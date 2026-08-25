Sara Fernández

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El comentario de Jon Iñarritu al irse la luz en el Congreso: "Espero que no haya sido un ataque híbrido"

Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.