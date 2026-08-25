Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cortes de tráfico por La VueltaNoches a la frescaDetenciones RototomFuturo Hospital GeneralBuscar vida entre el fuego
instagramlinkedin

El Consejo de Ministros aborda este martes la crisis en Ceuta y los incendios forestales

El Ejecutivo destinará 25 millones de euros para la atención a los menores no acompañados en Ceuta, además de otras medidas urgentes

El Consejo de Ministros aborda este martes la crisis en Ceuta y los incendios forestales.

El Consejo de Ministros aborda este martes la crisis en Ceuta y los incendios forestales.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El Consejo de Ministros celebra su primera reunión este martes con la mira puesta en las medidas urgentes en Ceuta, entre ellas un mando único ante la crisis migratoria, y la declaración de zonas catastróficas en distintas comunidades afectadas por los incendios forestales o las inundaciones.

Tras el parón estival del verano, sobre la mesa del Consejo de Ministros estarán las medidas económicas y sanitarias necesarias para atender a los miles de migrantes que siguen en la ciudad autónoma, así como a la población ceutí.

Entre ellas, los mecanismos para agilizar las devoluciones a Marruecos, la propuesta de trasladar a la Península a 500 niñas o los controles fronterizos impuestos en los aeropuertos a viajeros procedentes de Italia, después de que ese país los estableciera para los pasajeros llegados desde España.

El Gobierno declarará la 'situación de interés para la seguridad nacional' en la ciudad autónoma y constituirá un mando único para coordinar la respuesta a la crisis migratoria, como anunció este lunes el vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, tras reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Asimismo, entre las medidas que aprobará el Consejo de Ministros figura una partida extraordinaria de 25 millones de euros para la atención a los menores no acompañados que entraron al enclave.

Previo al Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá la reunión del Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes el pasado 30 de julio.

Estas medidas se suman a las anunciadas por Cuerpo tras reunirse con el presidente de Ceuta y anunciar una ampliación extraordinaria e inmediata del Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico de Ceuta de 2022, dotado hasta ahora con más de 180 millones de euros, que incorporará medidas para reforzar la seguridad, gestionar los retornos y reactivar la economía de la ciudad.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, el Consejo de Ministros incluirá nuevas zonas catastróficas tras declarar a finales de julio 211 enclaves afectados por emergencias de protección civil en catorce comunidades autónomas, principalmente a causa de los incendios forestales.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cortes de tráfico en Castelló por La Vuelta: calles, horarios y accesos... para este jueves
  2. Los veranos ya no son como antaño en el interior de Castellón: adiós a las noches a la fresca
  3. La orquesta Panorama cierra las fiestas de Morella por todo lo alto ante más de 2.500 personas
  4. Buscar vida entre el fuego en Castellón: la lucha de Hugo por salvar animales en la Serra d’Espadà
  5. Sanitat fija fecha para completar la expropiación de los terrenos para el futuro Hospital General de Castellón
  6. Colisiona contra varios vehículos en Orpesa y da positivo en alcohol y drogas
  7. Rescatan a una mujer en un accidente de tráfico en Vall d'Alba
  8. Dos hombres se enfrentan a siete años de prisión en Castellón por robar huchas con 5.000 euros en monedas

El Consejo de Ministros aborda este martes la crisis en Ceuta y los incendios forestales

El Consejo de Ministros aborda este martes la crisis en Ceuta y los incendios forestales

El joven aspirante a bombero forestal de la Vall d'Uixó que ha convertido en arte su crítica social ante los incendios que asolan España

El joven aspirante a bombero forestal de la Vall d'Uixó que ha convertido en arte su crítica social ante los incendios que asolan España

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de agosto

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de agosto

Incertidumbre y dudas por el nuevo examen de la DGT en las autoescuelas de Castellón

Incertidumbre y dudas por el nuevo examen de la DGT en las autoescuelas de Castellón

El Ingreso Mínimo Vital se dispara en la provincia: 6.000 beneficiarios más en un año

El Ingreso Mínimo Vital se dispara en la provincia: 6.000 beneficiarios más en un año

El chupinazo reúne a peñas, reina y vecinos en la Plaza del Ayuntamiento de l’Alcora

El chupinazo reúne a peñas, reina y vecinos en la Plaza del Ayuntamiento de l’Alcora

Solicitan cinco años de cárcel para dos individuos en Castellón por tráfico de drogas

Solicitan cinco años de cárcel para dos individuos en Castellón por tráfico de drogas

Castellón se rinde al 'goloso' alquiler por habitaciones: un 23% más de pisos y anuncios sin comedor

Castellón se rinde al 'goloso' alquiler por habitaciones: un 23% más de pisos y anuncios sin comedor
Tracking Pixel Contents