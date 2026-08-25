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Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Identificados 2.500 menores de edad tras la entrada masiva de finales de julio

Margarita Robles comparece en el Congreso de los Diputados este martes para analizar la crisis

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta tres semanas después de la entrada masiva

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Javier Vendrell Camacho

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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