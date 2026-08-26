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Crisis migratoria

García-Page estalla contra la gestión de la “invasión” en Ceuta: “No ha habido ni siquiera respuesta”

Para el presidente castellanomanchego, el Gobierno debería “asumir las consecuencias” y dejar a las comunidades fuera de la acogida de los migrantes

Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta

Varios inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España).

Varios inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno / Europa Press

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Iván Gil

Madrid

El presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha roto este miércoles su silencio sobre la crisis en Ceuta con duras acusaciones sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez, vinculando la tardanza en la constitución del mando único con haber estado de vacaciones y concluyendo que “no ha habido ni siquiera respuesta”. Para el también líder de los socialistas castellanomanchegos el Gobierno no ha sido capaz de gestionar la frontera española y por, tanto, ahora debería “asumir las consecuencias” en lo relativo a la acogida de los migrantes con derecho de asilo.

Para García-Page, lo sucedido el pasado 30 de julio con la entrada irregular a Ceuta de alrededor 72.000 personas ni siquiera es un problema migratorio. “Es una invasión, una violación de la integridad territorial”, ha apuntado en declaraciones a los medios de comunicación tras un acto en Navalcán (Toledo). Con todo, ha reclamado la necesidad urgente de un pacto de Estado en materia de inmigración entre los dos grandes partidos, PSOE y PP.

Desde la premisa de que el control de las fronteras debe estar en manos del Estado, cargó contra la iniciativa de Junts que ha vuelto a registrar una proposición de ley para la delegación de competencias migratorias a Catalunya. Una línea roja, que según reclamó anticipándose a la posición de partido, “no lo puede apoyar ninguna fuerza progresista”.

Sobre el choque de versiones entre los ministerios de Defensa e Interior respecto a si hubo o no alerta previa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el presidente de Castilla-La Mancha ha recriminado que la actuación del Gobierno y la falta de explicaciones están generando “zozobra, desasosiego e incertidumbre”.

"Devolver a todos"

Por otra parte, García Page ha deslizado que la gestión de la crisis hubiera sido diferente de ocurrir en otro momento. “Hemos tenido la desgracia de que el incidente de seguridad nacional fuese al comienzo de las vacaciones. Igual el mando único hubiera estado mucho antes si fuera al final de las vacaciones”, apuntó tildando de “triste llegar a esta conclusión”.

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A lo que se ha sumado es al objetivo del Gobierno de devolver a todos los migrantes que habrían entrado en la ciudad autónoma de forma irregular. Lo contrario, ha advertido, “sería provocar nuevas invasiones”. “Si dicen que van a devolver a todos, que pierdan la esperanza de pasar a la Península, tiene que cumplir ese compromiso”, exigió al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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Fuente: El Periódico

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