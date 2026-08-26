El PP exige una reunión de la comisión de secretos por Ceuta tras el choque de Robles y Marlaska

Las diferencias manifestadas públicamente por Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska sobre la información de inteligencia que manejadaba el Gobierno los días y horas previos a la llegada masiva de personas a Ceuta el pasado 30 de julio permite al Partido Popular exigir más explicaciones al Ejecutivo.

Así, el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, reclamó este miércoles una "convocatoria inmediata" de la llamada comisión de secretos oficiales - oficialmente Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados- en el Congreso ante el "desbarajuste de versiones sobre lo ocurrido en Ceuta". Es "imprescindible", remarcó Feijóo haciéndose eco del choque de Robles y Marlaska y la información de ABC que sostiene que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó el día antes a Interior del asalto de 180.000 inmigrantes.

"La solicitamos el pasado 5 de agosto y, a estas alturas, ya no admite más demora. Está tan claro que alguien miente como que ninguno ha cumplido con su responsabilidad. Y tanto los ceutíes como el resto de españoles se merecen un Gobierno que respete y defienda la dignidad de la nación".

En la jornada del martes, Robles aseguró con énfasis en el Congreso que el CNI avisó a tiempo de la oleada migratoria que se preparaba sobre Ceuta, una "avalancha" de migrantes que ha tildado de "autoorganizada". Y, casi al tiempo, en Moncloa, Fernando Grande-Marlaska aseguró que "No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció".

La ministra de Defensa defendió que "el CNI realizó la labor que competencialmente le era y es exigible y compartió y analizó información con las Fuerzas de Seguridad del Estado y el personal de la Delegación del Gobierno". Palabras que provocaron también la reacción del delegado del Gobierno en la ciudad de Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano que, en un comunicado, negó que recibiese en ningún momento "informe alguno que advirtiera de lo que iba a suceder el día 30 de julio".

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"Lo que sí se transmitió desde esta Institución -aludiendo al CNI-, desde finales del mes de julio, fueron los datos diarios sobre el aumento de entradas por vía marítima, comunicados a través de los canales correspondientes. Sin embargo, ninguno de esos reportes permitía prever que fuera a producirse lo ocurrido el día 30, tal y como también ha reiterado hoy el ministro del Interior". La Delegación del Gobierno de Ceuta insiste en que no tiene competencias en relación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo que dispone de sus propios canales de comunicación y reporte, ajenos a esta institución, por lo que no recibió ninguna información sobre posibles entradas masivas de inmigrantes en la ciudad autónoma.