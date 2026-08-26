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Sánchez presidirá este viernes la reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento sobre la crisis migratoria en Ceuta

Torres ha señalado que durante la reunión se ha compartido un objetivo común: lograr que "retornen todas las personas que se quedaron en Ceuta a partir del día 31"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. / Europa Press

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EP

MADRID

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este viernes mediante videoconferencia una nueva reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento constituido para abordar la crisis migratoria de Ceuta, según ha anunciado el ministro de Política Territorial y 'mando único' en la ciudad autónoma, Ángel Víctor Torres, tras la primera reunión del órgano celebrada en Ceuta.

La reunión de este miércoles ha contado también con la presencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el presidente de Ceuta, Juan Vivas, y el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, además de otros ministros implicados en la gestión de la situación migratoria por videoconferencia.

En este marco, Torres ha explicado que el viernes el presidente del Gobierno presidirá el Comité desde Moncloa, mientras que la ministra Elma Saiz o él mismo permanecerán en Ceuta para continuar trabajando sobre el terreno.

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Asimismo, Torres ha señalado que durante la reunión se ha compartido un objetivo común: lograr que "retornen todas las personas que se quedaron en Ceuta a partir del día 31", siempre que el regreso se lleve a cabo "acorde y en arreglo a la ley".

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