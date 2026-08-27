Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guía definitiva de La VueltaEl BartoloMenos mosquitosNaranja en pausaNuevos badenes en CastellóSorteo Champions
instagramlinkedin

Crisis

La Fiscalía registra 16 agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

La Fiscalía registra 16 agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

La Fiscalía registra 16 agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Ceuta

La Fiscalía ha contabilizado 16 agresiones sexuales en Ceuta con 17 víctimas, de las que 16 son mujeres y, en su mayoría menores de edad, durante la crisis migratoria tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio.

Así lo ha avanzado la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, durante su visita a la ciudad autónoma en la que también ha anunciado un refuerzo de la institución en Ceuta con el envío de tres fiscales de la península.

Según el último informe trasladado por la Fiscalía de Ceuta, se han registrado 16 agresiones sexuales con 17 víctimas. De ellas 16 son mujeres y la mayoría, menores.

Peramato también ha ofrecido algunos datos sobre la actividad delictiva registrada durante la crisis.

También se ha detectado un incremento de los delitos contra el patrimonio y de los delitos de atentado y resistencia a agentes de la autoridad.

Noticias relacionadas y más

La fiscal general ha querido extender finalmente su solidaridad a los migrantes que permanecen en Ceuta, al considerar que también se encuentran en "una situación muy delicada de carácter humanitario".

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guía definitiva sobre el paso de La Vuelta 2026 por la provincia de Castellón
  2. Carlos Latre y Yolanda Marcos se separan tras más de 20 años de relación
  3. Novedades sobre los 'gorrillas' del párking del Hospital General en Castelló: siete denuncias y controles 'a gogó'
  4. Aulas más diversas: el empuje migratorio lleva a las aulas de Castellón a cifras de récord de alumnado extranjero
  5. El ‘sterrato’ del Bartolo: el tramo de tierra que puede cambiar la etapa de La Vuelta en Castellón
  6. La grave crisis migratoria en Ceuta divide a Castelló. ¿Qué ha pasado?
  7. Compromís pide preparar ya los municipios de Castellón ante el calor extremo del próximo verano
  8. El 'nuevo' huerto urbano de Censal en Castelló: así queda su ubicación, el número de parcelas y su integración en el futuro parque

Dos incendios movilizan a los bomberos en Onda y Almassora

Dos incendios movilizan a los bomberos en Onda y Almassora

El tiempo | La previsión para el viernes en Castellón

Galería | La afición ciclista de Castellón, en el Bartolo

Galería | La afición ciclista de Castellón, en el Bartolo

Rusia avisa de ataques a objetivos de Reino Unido en respuesta al uso de misiles británicos por parte de Kiev

Rusia avisa de ataques a objetivos de Reino Unido en respuesta al uso de misiles británicos por parte de Kiev

La Fiscalía refuerza su equipo en Ceuta con tres fiscales de la península

La Fiscalía refuerza su equipo en Ceuta con tres fiscales de la península

Crimson Desert Enhanced amplía el continente de Pywel con nuevas aventuras, diálogos y doblaje en español

Crimson Desert Enhanced amplía el continente de Pywel con nuevas aventuras, diálogos y doblaje en español

Galería | Pasión ciclista en Alcossebre con la salida de la Vuelta

Galería | Pasión ciclista en Alcossebre con la salida de la Vuelta

La Vuelta a España desata la pasión ciclista en Castellón con una salida histórica desde Alcossebre

La Vuelta a España desata la pasión ciclista en Castellón con una salida histórica desde Alcossebre
Tracking Pixel Contents