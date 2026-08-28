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Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Marlaska comparece en el Congreso

Un grupo de ciudadanos ceutíes asalta el campamento de los migrantes en la playa del Trampolín

DIRECTO | Marlaska comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta / Sara Fernández

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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