Crisis en Ceuta
Detenidos tres marroquíes en Ceuta por un ataque con líquido corrosivo contra militares
La Guardia Civil ha practicado los arrestos tras el incidente, que no ha dejado heridos, mientras la Asociación de Tropa y Marinería ha vuelto a solicitar el reconocimiento de los miembros del Ejército como agentes de la autoridad
EFE
La Guardia Civil ha detenido este domingo en Ceuta a otros tres marroquíes por su implicación en el lanzamiento de unas botellas cargadas con líquido corrosivo contra una patrulla de las Fuerzas Armadas, no llegando a herir a ninguno de los militares.
Los hechos, según han informado a EFE fuentes policiales, se han producido esta tarde en la zona de San Amaro, un lugar próximo a la costa donde los militares han establecido un dispositivo de control.
Los tres migrantes lanzaron las botellas contra los militares, sin que ninguna de ellas llegara a alcanzar a los efectivos del Ejército.
La Guardia Civil consiguió localizar a los implicados y proceder a su arresto.
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado este "nuevo ataque" y ha vuelto a solicitar "de manera urgente" reconocimiento de profesión de riesgo y de agentes de la autoridad para los militares.
ATME ha lamentado estar viendo "cómo parece que los militares son el objetivo" de los migrantes.
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