CRISIS EN CEUTA
El Ayuntamiento de Madrid acusa al Gobierno de prohibir su concentración por Ceuta y la Delegación matiza que debe convocarse como un acto institucional
El Ayuntamiento de Madrid asegura haber recibido un escrito de la Delegación del Gobierno que impide la celebración del acto convocado para este miércoles, 2 de septiembre
Héctor González
La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido la concentración de apoyo al pueblo de Ceuta prevista para este miércoles, 2 de septiembre, en la plaza de Cibeles, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid.
Fuentes municipales aseguran que el Consistorio ha recibido en la tarde de este martes un escrito de la Delegación del Gobierno comunicando la prohibición del acto. La concentración formaba parte de las movilizaciones promovidas con motivo del Día de Ceuta y de la situación que atraviesa la ciudad autónoma.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, había llamado previamente a los madrileños a acudir a Cibeles para mostrar su apoyo "inquebrantable" a Ceuta. La convocatoria se enmarca en los actos impulsados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en distintas ciudades españolas para este 2 de septiembre.
Desde el Ayuntamiento interpretan la decisión de la Delegación como un intento del Ejecutivo de Pedro Sánchez de impedir las muestras ciudadanas de solidaridad con Ceuta. "Ante este intento del Gobierno de Sánchez de boicotear las muestras ciudadanas de apoyo al pueblo de Ceuta, se están estudiando las posibles respuestas", señalan fuentes municipales.
[Noticia en ampliación]
Fuente: El Periódico de España
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