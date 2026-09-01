Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Contenedores soterrados CastellóLluvias torrenciales CastellónMelones XilxesHotel MoncofaManifestación educativa CastellónProveedor cerámica
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

Prisión para los cuatro detenidos por apedrear a militares y herir a un sargento

El Gobierno aprobará el martes un paquete de emergencia de 165 millones para Ceuta

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España).

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra un emblemático y muy querido restaurante junto a la playa de Castelló
  2. Casi medio siglo cultivando uno de los melones más especiales de Castellón: así resiste al clima extremo
  3. Un proveedor de la cerámica 'pesca' en un concurso de acreedores su nueva unidad productiva
  4. Castelló retira ya los contenedores soterrados y destinará su espacio a estas tres mejoras en la vía pública
  5. Los sindicatos convocan la primera manifestación educativa tras el inicio de curso en Castellón: esta es la fecha
  6. Detenido por estafar a su vecina con demencia en Castellón: le robó 5.600 euros
  7. La ganadería castellonense que vuelve a coronarse en Alcalà de Xivert
  8. Muere un motorista tras colisionar con un turismo en Castellón

Directo | Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

Directo | Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

Muere el ex primer ministro francés Édouard Balladur a los 97 años

Muere el ex primer ministro francés Édouard Balladur a los 97 años

Muere una persona y otra resulta herida tras ser apuñaladas por una mujer en la plaza de Times Square en Nueva York

Muere una persona y otra resulta herida tras ser apuñaladas por una mujer en la plaza de Times Square en Nueva York

Un jurado declara culpable del asesinato del rapero Tupac Shakur al exlíder de una pandilla Duane 'Keffe D' Davis

Un jurado declara culpable del asesinato del rapero Tupac Shakur al exlíder de una pandilla Duane 'Keffe D' Davis

Mueren 11 personas en un nuevo ataque ruso contra Kiev y sus alrededores

Mueren 11 personas en un nuevo ataque ruso contra Kiev y sus alrededores

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, martes 1 de septiembre

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, martes 1 de septiembre

Altura se queda a las puertas de la gran final del 'Grand Prix' tras una semifinal de infarto

Altura se queda a las puertas de la gran final del 'Grand Prix' tras una semifinal de infarto

Dos importantes obras para conservar uno de los edificios emblemáticos (y con más solera) de Castelló

Dos importantes obras para conservar uno de los edificios emblemáticos (y con más solera) de Castelló
Tracking Pixel Contents