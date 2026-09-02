¿Qué es el CENIF? la unidad policial que señala a Marruecos en la crisis de Ceuta

El informe que desvela la presunta participación de las autoridades marroquíes en la crisis migratoria de Ceuta fue elaborado por agentes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), la unidad policial que "asume la elaboración de los informes especializados solicitados por órganos nacionales e internacionales en materia de extranjería y fronteras, así como la coordinación estratégica y su impacto operativo", según especifica la orden del Ministerio del Interior que desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía.

Esta unidad ha enviado el oficio policial a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón después de que la magistrada, a raíz de la denuncia presentada por el partido extraparlamentario Iustitia Europa, encargara a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF-Central) un informe "acerca de la entrada irregular masiva de ciudadanos procedentes del territorio marroquí [...], así como de si nos encontramos ante una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal", según especifica un auto de 31 de julio.

En este sentido, el CENIF "coordina los Puntos de Contacto Nacionales integrados en la Comisaría General para el intercambio de información y la cooperación técnica y operativa en el ámbito de la inmigración y el control de las fronteras con unidades homólogas, especialmente sobre la evaluación de vulnerabilidad de los puestos fronterizos, los flujos migratorios, la inmigración irregular y el cruce ilegal de las fronteras".

Apoya en la fronteras

También presta, "en su caso, apoyo en las fronteras exteriores, coordinando las actuaciones que sean necesarias desde el punto de vista operativo, material, técnico, logístico u organizativo, para el correcto desempeño de sus cometidos.

Finalmente, de esta Unidad depende la Brigada de Coordinación para asuntos relacionados con la Agencia Frontex, que gestiona y coordina las actividades que, dentro del ámbito de la Comisaria General, estén relacionadas con las acciones de la Guardia Europea de Fronteras y Costas.

En virtud de esta normativa, al CENIF también le corresponde "la actividad de inteligencia criminal en las áreas de competencia de la Comisaría General".