Entrada masiva en Ceuta
Bolaños niega que se haya ocultado información sobre la implicación de Marruecos en la entrada en Ceuta y pide cautela
Reclama tiempo para que el Gobierno analice el informe de la Policía sobre el asalto de finales de julio
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sido el primer miembro del Gobierno al que se han solicitado explicaciones tras conocerse el contenido del informe policial que, a petición de una jueza de la Audiencia Nacional, concluye la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio.
A preguntas de los periodistas, Bolaños ha negado que el Gobierno haya ocultado información sobre la implicación de Marruecos en la entrada de migrrantes y ha pedido "cautela" y tiempo mientras se analizan las conclusiones policiales.
"En este momento se está trabajando en analizar los detalles del informe es el momento de la cautela. Ell gob es el mayor interesado en saber qué ocurrió y que las fuerzas y cuerpos avancen ene sus investigaciones". Preguntado directamente si se ha ocultado información sobre la implicación de Rabat ha respondido de forma rotunda: "En absoluto".
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvia y granizo en Castellón
- Alarma en un pueblo de Castellón: hallan un bidón de gasolina lleno en una zona forestal
- Directo | El cierre de mercado del CD Castellón, minuto a minuto: Doué se marcha al Cádiz
- Cierra un emblemático y muy querido restaurante junto a la playa de Castelló
- Arrancan las obras del Censal Parc en Castelló. Esto es lo que podrás ver en este bosque urbano en junio de 2027
- Una gran alianza vecinal une la costa de Castellón para defender las playas y frenar la regresión
- Programa oficial de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2026 de Vila-real: todos los actos
- Dos importantes obras para conservar uno de los edificios emblemáticos (y con más solera) de Castelló