Última hora de Ceuta, en directo | El Gobierno afirma que la inmensa mayoría de migrantes que quedan en la ciudad serán devueltos

Feijóo llama a concentrarse por Ceuta frente a un "Gobierno que miente y abandona a los ceutíes"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a participar en las concentraciones en apoyo a Ceuta que se celebrarán este miércoles en todo el país como hará él mismo en la convocada en Madrid frente a un "Gobierno que miente y abandona a los ceutíes".

"El Gobierno que miente y abandona a los ceutíes intenta sabotear las concentraciones de apoyo en defensa de Ceuta previstas para hoy", ha denunciado el líder de los 'populares' en un mensaje en la red social 'X', en referencia a la decisión de la Delegación del Gobierno de Madrid de no tramitar la concentración convocada en Madrid por el Ayuntamiento de la capital.

"Yo sí defenderé las fronteras de mi país. Yo sí me pondré del lado de mis compatriotas. Yo sí defiendo con contundencia la españolidad de las ciudades autónomas", ha sostenido Feijóo, confirmando que estará en la concentración para mostrar su apoyo "a la causa ceutí".