Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Censal Parc CastellóObras Casino AntiguoAlerta amarilla CastellónAltura Grand PrixPrograma fiestas Vila-realDirecto fichajes CD Castellón
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | El Gobierno afirma que la inmensa mayoría de migrantes que quedan en la ciudad serán devueltos

El Ejecutivo moviliza 309 millones para Ceuta y eleva al 75% las bonificaciones laborales

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España).

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra un emblemático y muy querido restaurante junto a la playa de Castelló
  2. Un proveedor de la cerámica 'pesca' en un concurso de acreedores su nueva unidad productiva
  3. Casi medio siglo cultivando uno de los melones más especiales de Castellón: así resiste al clima extremo
  4. Detenido en Castelló tras intentar entrar en una vivienda escalando hasta el balcón
  5. La electricidad vuelve a fallar en Benicàssim: segundo apagón en dos días
  6. La crónica del Celta Fortuna-Castellón: Los 'orelluts' asoman en las alturas (1-2)
  7. La ganadería castellonense que vuelve a coronarse en Alcalà de Xivert
  8. Los sindicatos convocan la primera manifestación educativa tras el inicio de curso en Castellón: esta es la fecha

Más de 900 personas se suman a las listas del paro por el fin de la temporada turística en Castellón

Más de 900 personas se suman a las listas del paro por el fin de la temporada turística en Castellón

Moeve Fútbol Zone 2x01: El cierre de mercado de fichajes de verano, en directo

Miles de ovejas sustituyen a los cortacéspedes en las plantas solares: España ya prueba esta solución

Miles de ovejas sustituyen a los cortacéspedes en las plantas solares: España ya prueba esta solución

Papas mayo: la clásica ensalada chilena de patata con mayonesa que acompaña los asados

Papas mayo: la clásica ensalada chilena de patata con mayonesa que acompaña los asados

Directo | El Gobierno afirma que la inmensa mayoría de migrantes que quedan en Ceuta serán devueltos

Directo | El Gobierno afirma que la inmensa mayoría de migrantes que quedan en Ceuta serán devueltos

Nepal aumenta a 1.127 los muertos y a casi 4.900 los desaparecidos tras la riada

Nepal aumenta a 1.127 los muertos y a casi 4.900 los desaparecidos tras la riada

La OCDE avisa a España del reto de reducir el absentismo en la escuela en etapas tempranas

La OCDE avisa a España del reto de reducir el absentismo en la escuela en etapas tempranas

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, miércoles 2 de septiembre

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, miércoles 2 de septiembre
Tracking Pixel Contents