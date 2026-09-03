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Crisis migratoria

Defensa aplaude la desclasificación de documentos del CNI y mantiene que hubo alertas previas sobre la avalancha en Ceuta

Pese a la disposición, se avisa sobre la reacción de servicios de inteligencia de otros países que colaboran con España ante su posible exposición

La ministra de Defensa, Margarita Robles, el de Exteriores, José Manuel Albares, y el de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, el de Exteriores, José Manuel Albares, y el de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso. / José Luis Roca / EPC

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Iván Gil

Madrid

El ministerio de Defensa ha recibido positivamente el anuncio de Pedro Sánchez sobre la intención de desclasificar todos los documentos de inteligencia previos a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, según fuentes del departamento que dirige Margarita Robles. De hecho, las mismas fuentes avanzan que la intención de la ministra ya era dar cuenta de ello con una comparecencia en la Comisión de Secretos Oficiales. Con todo, sigue el choque de versiones, pues en Defensa mantienen que hubo alertas previas avisando sobre los movimientos que desembocaron en la avalancha de entradas los días 30 y 31 de julio con hasta 72.000 personas.

El jefe del Ejecutivo insistió durante su comparecencia en el Congreso este jueves que, según todos los informes y comunicaciones analizadas, “ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario y que ninguno, por cierto previo, ni la escala, ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo”. En línea con lo defendido por Interior.

Concretamente, sobre la labor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), apuntó que durante el mes previo a la entrada masiva “elaboró dos informes de situación que compartió con varias instituciones y en ambos describía algo conocido por todas ellas: que los cruces por el espigón estaban aumentando y recomendaba, por tanto, extremar la precaución”.

Sobre los llamamientos en redes instando a la entrada masiva y difundiendo “bulos” sobre la apertura de la frontera o la imposibilidad de las devoluciones, aseguró que “no son excepcionales”. “Aparecen referencias a convocatorias similares en tres de los últimos siete informes elaborados por el CNI durante este último año”, explicó.

Previo paso por Consejo de MInistros

El informe previo de Frontex informando sobre la mayor viabilidad de la ruta migratoria, lo calificó también como “rutinario”. “No preveía nada, ni remotamente parecido a lo que sucedió el día 30 y el 31 de julio”, enfatizó el presidente del Gobierno ante la Cámara Baja.

Fuentes de Moncloa apuntan a que la intención es dar a conocer todos los informes la próxima semana. Para ello, antes tendrá que aprobarse su desclasificación en el Consejo de Ministros.

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Lo que sí apuntan fuentes del ministerio de Defensa es que esta decisión puede generar fricciones en otras agencias de inteligencia extrajeras que comparten información con las españolas. De ahí que se deje en el aire que partes de los documentos puedan permanecer secretas para no exponer la información aportada por otros gobiernos.

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Fuente: El Periódico

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