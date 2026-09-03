Última hora de Ceuta, en directo | Sánchez acude al Congreso sacudido por el informe policial sobre el papel de Marruecos en el asalto a Ceuta

El jefe de la Casa del Rey, experto en Marruecos, preparará con Bolaños el viaje de Felipe VI a Ceuta y Melilla

La Zarzuela tenía previsto iniciar el nuevo curso con Leonor en el centro de la actualidad de la institución. La Princesa de Asturias empieza el próximo lunes, 7 de septiembre, la etapa universitaria, en el Grado de Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Sin embargo, la crisis social, política y económica desatada el 30 de julio en Ceuta a raíz de la entrada de 80.000 migrantes desde Marruecos ha llevado a la Casa del Rey a seguir también muy de cerca la situación en la ciudad autónoma y la posibilidad de que Felipe VI viaje pronto a ese territorio. El Monarca no ha pisado nunca esa ciudad ni tampoco Melilla: ni como Rey ni como Príncipe de Asturias.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), que se reunió con Felipe VI el 6 de agosto, aseguró que el jefe de Estado le dijo en persona que tiene intención de viajar a la ciudad, un desplazamiento muy delicado que la Zarzuela organizará con el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente afirmó el lunes en la Cadena Ser que lo hará "cuando se den las condiciones". Cuando, en 2007, Juan Carlos I hizo su único viaje a Ceuta y Melilla en 39 años, el Gobierno de Rabat retiró a su embajador en Madrid, Omar Azziman, como muestra de rechazo y se organizaron manifestaciones en las localidades cercanas a las dos ciudades antes y durante la visita del Rey y Sofía.