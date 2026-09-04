La Audiencia Nacional apoya a la jueza del caso sobre Ceuta porque actúa "en defensa del interés general de España"

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha manifestado su "absoluto respaldo" a la jueza María Tardón, que abrió diligencias por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta ,ante los recelos expresados ante el propio Consejo General del Poder Judicial por el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, que se quejó de que esta ordenara a los agentes del Centro de Inmigración y Fronteras de la Policía (CENIF) no informar a sus superiores del contenido del informe que les encargó.

"No solo no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación jurisdiccional, sino que, antes al contrario, está actuando para la preservación y defensa del interés general de España, dentro del marco del respeto escrupuloso a sus funciones jurisdiccionales", señala el acuerdo.

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional recuerda la normativa al respecto sobre el trabajo ya agradece a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial su postura frente a la reclamación del titular de Interior --que fue magistrado en la propia Audiencia-- "en defensa de la independencia judicial y, en particular, de la magistrada de esta Audiencia Nacional, exigiendo para ella el máximo respeto por parte de las autoridades políticas".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 25 de agosto de 2026, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press

Grande-Marlaska remitió un escrito a Isabel Perelló, en el que le transmitía su “preocupación” por la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional de "prohibir al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores sobre sus pesquisas" dada su incidencia en asuntos de seguridad nacional. La respuesta del órgano de Gobierno de los jueces no se hizo hecho esperar, y la presidenta le recordó en otra misiva que desde este órgano tienen vedado corregir decisiones judiciales, añadiendo que "la Constitución Española establece el deber de prestar la colaboración requerida por los órganos judiciales, general para todos los ciudadanos".

Frente a los reproches

El acuerdo de la Audiencia Nacional califica directamente de reproche el contenido de la carta del ministro sobre su excompañera Tardón en relación con la investigación que se está realizando para el esclarecimiento de los hechos que tuvieron lugar en el marco de la entrada masiva irregular de personas en la Ciudad Autónoma de Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026. "En aquellos sucesos se produjeron múltiples fallecimientos, cuyo número exacto aún no se ha podido determinar, pero que se sitúa en torno a los ciento cuarenta", apunta.

El órgano gubernativo elude realizar consideración alguna al contenido de la carta que envió el ministro a Perelló, pero resume su contenido: "recriminaba a la señora magistrada de la Audiencia Nacional por no haber puesto en conocimiento de los responsables políticos la información que le había transmitido el Cuerpo Nacional de Policía en el informe solicitado dentro del marco de la instrucción penal sobre los referidos hechos".

A partir de ahí, le recuerda la normativa al respecto. Así, el Real Decreto que regula la Policía Judicial, que data de 1987, establece que las unidades Orgánicas de la Policía Judicial y los funcionarios a ellas adscritos "dependen funcionalmente de los Jueces, Tribunales o miembros del Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación”, un precepto que se completa con otro artículo de esta misma norma que regula que "los funcionarios integrantes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan".

Abundando en la normativa aplicable, la Audiencia Nacional añade que este Real Decreto desarrolla, en el ámbito de la policía judicial, lo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los artículos y por la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Completa su resumen legal aludiendo al artículo 126 de la Constitución: “La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca”. Según la Audiencia Nacional, el contenido de este último precepto constituye, en último término, "una garantía de la independencia de los miembros del Poder Judicial en el ejercicio de sus funciones".

archivo imagen fachada audiencia nacional madrid / EFE. MADRID| ÓSCAR CAÑAS - EUROPA PRESS

Nueva denuncia

A las diligencias abiertas por la jueza Tardón, aún pendiente de su admisión formal a trámite, puede sumarse ahora una nueva denuncia presentada por la Asociación Liberum dirigida a determinar si la movilización de migrantes en Ceuta "respondió exclusivamente a una concentración espontánea de personas que pretendían acceder a territorio español o si, por el contrario, existió una actuación previamente concertada, organizada o dirigida por personas que conocían el número de participantes, las rutas que iban a utilizarse, las condiciones de acceso y el riesgo generado para las propias personas movilizadas y para la frontera española", según el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La asociación señala que dado algunas de las fuentes de prueba pueden encontrarse sometidas a "plazos de conservación limitados, eliminación automática, sobrescritura o modificación posterior" se debería actuar para preservarlas. Se refieren grabación íntegra del programa Código 10 emitido el 2 de septiembre de 2026 y de los materiales que aparecieron públicamente en pantalla; la preservación de los contenidos, cuentas, enlaces y publicaciones digitales y las grabaciones oficiales por parte de la Policía.