Crisis
El Gobierno habilita carpas militares en Ceuta para atender a 600 migrantes, principalmente mujeres y niñas
El Gobierno ha iniciado el envío a Ceuta de infraestructura perteneciente a su emblemático equipo START (Equipo Técnico Español de Respuesta Humanitaria, por sus siglas en inglés), con el objetivo de reforzar los trabajos de filiación y atención humanitaria a las personas inmigrantes que se encuentran en la Ciudad Autónoma, con el objetivo de agilizar los trámites para el retorno de aquellas persona que no tengan reconocido el derecho a protección internacional.
Las estructuras START de la Agencia Española de Cooperación Internacional, dependiente del Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, incluyen 10 carpas de 42 metros cuadrados y 40 carpas de 36 metros cuadrados de arco inflable, lo que supon más de 1.800 metros cuadrados en total y una capacidad de atención de hasta 600 personas sobre el terreno.
Este dispositivo, según ha explicado el ministro Ángel Víctor Torres, “irá destinado prioritariamente a la atención de mujeres con sus niñas y niños en situación de vulnerabilidad”.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Entre Salera y Estepark: llega una nueva tienda de deportes a Castellón
- Un incendio en las placas solares obliga a desalojar un Lidl de Vila-real
- La planta de Importaco de Vall d'Alba cierra de forma definitiva tras el incendio de mayo: el futuro que le espera a los trabajadores
- LaLiga vuelve a castigar al Castellón: tres de los cuatro primeros desplazamientos entre semana
- El deterioro de la madera obliga a cerrar por seguridad un conocido mirador de Castellón
- Un camión cruza la mediana en la AP-7 entre Nules y Moncofa y colisiona con otros dos vehículos
- Castelló desde la Basílica hasta Castalia: 387.000 piezas y 6 años para construir una ciudad en Lego
- Castelló arropa a Ceuta en una plaza Mayor tomada por banderas de España y gritos contra Sánchez