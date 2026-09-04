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Pradales ve a Sánchez "noqueado" con Ceuta y dice que si no soluciona la crisis la legislatura "está acabada"

El lehendakari, Imanol Pradales.

El lehendakari, Imanol Pradales. / Europa Press

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BILBAO

El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha actuado tarde y aún está noqueado" ante la situación que se está viviendo en Ceuta, y ha afirmado que, "si no soluciona rápidamente" la crisis, la legislatura está "totalmente acabada".

En una entrevista concedida a 'Euskadi Irratia', recogida por Europa Press, Pradales ha dicho que este pasado jueves se vio "la soledad del presidente Sánchez" en la comparecencia que realizó en el Congreso para dar cuenta de la situación en Ceuta, tras la llegada masiva de migrantes, y cree que eso es "algo muy significativo".

El lehendakari ha señalado que le ha llamado la atención en Sánchez "la falta de liderazgo y de capacidad para adelantarse" ante lo ocurrido en la ciudad autónoma, "porque el Sánchez que hemos conocido ha sido una persona capaz de asumir el liderazgo en casos como la pandemia, la dana o los incendios, pero en esto no".

"Ha actuado tarde y aún está noqueado. Es cierto que ayer cambió algo con sus declaraciones en el Congreso la posición que mantuvo el lunes, pero creo que si no soluciona rápidamente la crisis de Ceuta, la legislatura en España está totalmente acabada. Ha existido falta de transparencia, rapidez, colaboración y coordinación por parte del Gobierno frente a esta crisis", ha asegurado.

Por otro lado, Imanol Pradales ha denunciado que la oposición "tan solo ha buscado y busca el conflicto" con la situación que se vive en Ceuta, y que la posibilidad que apuntaban PP y Vox de que Sánchez se enfrente a responsabilidades judiciales por su actuación es "un indicador de una situación política tensionada, polarizada y crispada".

Además, el lehendakari ha considerado "muy preocupante" el papel que ha jugado Europa en este situación, ya que ha estado "en cierta manera desaparecida", teniendo en cuenta que, según ha recordado, "Ceuta es la frontera de Europa en África".

A su vez, Pradales ha destacado que la de Ceuta es una crisis humanitaria en la que murieron 148 personas y que aún hay miles de personas en la ciudad autónoma, entre ellas unos 2.400 menores, y que esa situación "requiere, para empezar, hablar de la dignidad de las personas y otra cercanía, que no es lo que estamos viendo, sino un conflicto político incesante".

Más capacidad política

Imanol Pradales ha afirmado que el fenómeno de la migración va a ser "cada vez mayor" y, por ello, ha reclamado "más capacidad e instrumentos políticos" para Euskadi para poder darle "una respuesta más adecuada".

"La migración es un fenómeno muy complejo que tiene muchas dimensiones. En Euskadi viven unos 330.000 migrantes extranjeros entre nosotros y la convivencia es buena en general, pero, al ser un fenómeno que va a crecer, necesitamos medios, no solo económicos, sino también capacidades políticas para poder organizar nuevos instrumentos y servicios", ha explicado.

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Por último, el lehendakari ha denunciado que existe "un interés por parte de algunos movimientos y partidos políticos, sobre todo de la extrema derecha, para relacionar la migración y la falta de seguridad". "Yo nunca voy a aceptar algo así. En nuestro país no se acepta algo así. Nuestros ciudadanos diferencian bien la migración y la falta de seguridad, y yo no voy a mezclarlos ni a unirlos", ha concluido.

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