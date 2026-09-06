Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El pueblo más pequeñoEl Castelló que vieneLadrón reincidenteEl drama de una ferianteEn el terremotoMultan una ambulanciaDueña de cafeteríaEliminación de pecesUna alumna prodigio
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Detenidos 21 migrantes por apedrear a militares y guardias civiles en Ceuta

El incidente, en las inmediaciones de la playa del Trampolín, se ha saldado sin heridos

Centenares de migrantes siguen acampados en la playa del Trampolín.

Centenares de migrantes siguen acampados en la playa del Trampolín. / Marcos Moreno - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Ceuta

Un total de 21 migrantes, todos ellos marroquíes, han sido detenidos en las últimas horas en Ceuta por su presunta participación en un nuevo apedreamiento a una patrulla militar, así como a guardias civiles, sin que se produjeran heridos.

El incidente se produjo a última hora de la noche de este sábado en las inmediaciones de la playa del Trampolín, lugar donde se concentran centenares de migrantes que siguen durmiendo en esta zona de la costa.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los migrantes estaban participando en peleas entre ellos, tras lo que optaron por lanzar piedras contra una patrulla de las Fuerzas Armadas que estaba en las inmediaciones. La Guardia Civil intervino y también fue apedreada, incidentes que finalizaron con el arresto de 21 personas.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha lamentado este domingo los incidentes y ha asegurado que estos sucesos contra las Fuerzas Armadas se están repitiendo "porque no están investidos de la autoridad suficiente para poder ejercer su trabajo de una manera eficaz y contundente".

Noticias relacionadas y más

La ATME ha exigido "de manera inmediata" el reconocimiento como agentes de la autoridad y también como "profesión de riesgo ya que cada día los enfrentamientos son más numerosos y las agresiones más continuas". "No podemos seguir en esta situación y elevamos la voz de alarma que llevamos diciendo desde hace un mes", ha añadido la organización de militares.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La joven de Castellón que se ha doctorado en Cambridge y ahora da el salto a Chicago, Buenos Aires y Noruega
  2. Susto en Burriana al caer un niño desde un cadafal tras ceder un tablón
  3. Otro intento de okupación desactivado. Estas son las nueve calles preferidas de los okupas en Castelló
  4. David Bustamante conquista Vila-real ante más de 3.000 personas
  5. Un aficionado acaba en el hospital tras sufrir una cogida en los toros de Vila-real
  6. Camino hacia las urnas: el PP perfila nombres para revalidar y ampliar mayorías en Castellón
  7. Barcos italianos desembarcan 22 toneladas de pez espada en Vinaròs
  8. Entrevista a Bob Voulgaris: «No quiero que confundamos ambición con obligación»

Los emisarios de la Casa Blanca llegan a Kiev para reunirse con Zelenski

Los emisarios de la Casa Blanca llegan a Kiev para reunirse con Zelenski

La Diputación reivindica el valor de los olivos milenarios de Castellón con la reedición de ‘Olivos de Castellón. Paisaje y cultura’

La Diputación reivindica el valor de los olivos milenarios de Castellón con la reedición de ‘Olivos de Castellón. Paisaje y cultura’

En busca del 'sueño mexicano': la lucha de los deportados por Trump por abrirse paso al otro lado de la frontera

En busca del 'sueño mexicano': la lucha de los deportados por Trump por abrirse paso al otro lado de la frontera

Torres dice que las carpas instaladas en el puerto de Ceuta son "temporales"

Torres dice que las carpas instaladas en el puerto de Ceuta son "temporales"

Castellón ultima los trabajos del nuevo Camino Escolar del CEIP El Pinar para el inicio del curso

Castellón ultima los trabajos del nuevo Camino Escolar del CEIP El Pinar para el inicio del curso

Lo que no se vio del Villarreal-Dépor | Un bonito homenaje en el inicio y un final amargo con pitos

Lo que no se vio del Villarreal-Dépor | Un bonito homenaje en el inicio y un final amargo con pitos

Un ciudadano se viste de héroe de madrugada para rescatar a un hombre en Castellón tras una discusión con su pareja

Un ciudadano se viste de héroe de madrugada para rescatar a un hombre en Castellón tras una discusión con su pareja

Desalojan otros tres bloques en Granada por el impacto de los terremotos

Desalojan otros tres bloques en Granada por el impacto de los terremotos
Tracking Pixel Contents