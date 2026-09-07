Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecimiento Gustavo TraverParque acuático CastellónObras clave CastellónRuta Castellón-IbizaProblema chiringuito CastellónConciertos Castellón
instagramlinkedin

Crisis migratoria

El Consejo de Ministros desclasificará este martes los informes de inteligencia sobre la crisis en Ceuta

Fuentes del ministerio de Defensa alertaron que esta decisión puede generar fricciones en otras agencias de inteligencia extranjeras que comparten información con las españolas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia el pasado jueves en el Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia el pasado jueves en el Congreso. / José Luis Roca / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iván Gil

Madrid

El Consejo de Ministros aprobará en su reunión de este martes la desclasificación de los diferentes informes de inteligencia sobre la crisis en Ceuta. Con todo, la información no se hará pública hasta este miércoles por la mañana, según avanzan fuentes de Moncloa. Otras fuentes del ministerio de Defensa alertaron que esta decisión puede generar fricciones en otras agencias de inteligencia extrajeras que comparten información con las españolas, si bien celebraron la decisión. De ahí que se deje en el aire que partes de los documentos puedan permanecer secretas para no exponer la información aportada por otros gobiernos.

Pedro Sánchez se comprometió a este ejercicio de “transparencia” durante su comparecencia el pasado jueves en el Congreso. Según apuntó, tras los análisis llevados a cabo, ningún informe ni comunicación “iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario”, sin anticipar “ni la escala, ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo”. En línea con lo defendido por Interior.

Sobre la labor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el jefe del Ejecutivo apuntó que durante el mes previo a la entrada masiva “elaboró dos informes de situación que compartió con varias instituciones y en ambos describía algo conocido por todas ellas: que los cruces por el espigón estaban aumentando y recomendaba, por tanto, extremar la precaución”.

Respecto a los llamamientos en redes instando a la entrada masiva y difundiendo “bulos” sobre la apertura de la frontera o la imposibilidad de las devoluciones, aseguró que “no son excepcionales”. “Aparecen referencias a convocatorias similares en tres de los últimos siete informes elaborados por el CNI durante este último año”, explicó.

Defensa mantiene su versión

El informe previo de Frontex informando sobre la mayor viabilidad de la ruta migratoria, lo calificó también como “rutinario”. “No preveía nada, ni remotamente parecido a lo que sucedió el día 30 y el 31 de julio”, enfatizó el presidente del Gobierno ante la Cámara Baja.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, volvió a señalar a Marruecos este lunes como responsable de la entrada masiva de inmigrantes. Durante un desayuno informativo en Madrid junto al presidente del Ceuta, Juan Jesús Vivas, incluso deslizó que Sánchez tendría preparada "algún tipo de cesión" a Rabat.

Noticias relacionadas

En el departamento que dirige Margarita Robles mantienen que hubo alertas previas avisando sobre los movimientos que desembocaron en la avalancha de entradas los días 30 y 31 de julio con hasta 72.000 personas.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así son las fiestas en el pueblo más pequeño de Castellón: unos 20 empadronados y un centenar en la mesa
  2. Un monumento a la batalla olvidada que marcó la historia de Castellón
  3. Un ciudadano se viste de héroe de madrugada para rescatar a un hombre en Castellón tras una discusión con su pareja
  4. Una caída y un golpe de calor movilizan un rescate en Les Agulles de Benicàssim
  5. El precinto que arruina el verano a una feriante en Orpesa
  6. Un aficionado acaba en el hospital tras sufrir una cogida en los toros de Vila-real
  7. Tres heridos en una accidentada tarde de toros en las fiestas de Burriana
  8. Carrasco encara el final de su mandato con estos seis proyectos de ciudad en marcha en Castelló

La EVA Pro League reactiva la pelea por el título con los españoles contra las cuerdas

La EVA Pro League reactiva la pelea por el título con los españoles contra las cuerdas

Susto en la avenida Burriana de Castelló al colisionar varios vehículos

Susto en la avenida Burriana de Castelló al colisionar varios vehículos

El PSPV exige a Carrasco más rapidez ante las deficiencias de limpieza y mantenimiento en los barrios de Castelló

El PSPV exige a Carrasco más rapidez ante las deficiencias de limpieza y mantenimiento en los barrios de Castelló

Entre 1997 y 2002 liberaron 1.541 ciervos canadienses en antiguas minas de carbón a cielo abierto: 25 años después son unos 13.000

El club Panorámica Golf de Sant Jordi sale a subasta pública: este es el precio de salida

El club Panorámica Golf de Sant Jordi sale a subasta pública: este es el precio de salida

Así es Ulrich Siegmund, la sonrisa del neonazismo que podría gobernar en Alemania

Así es Ulrich Siegmund, la sonrisa del neonazismo que podría gobernar en Alemania

“Los gatos tienen ley”: las protestas por las colonias felinas llegan a 38 ciudades y exigen a los ayuntamientos que cumplan la ley

“Los gatos tienen ley”: las protestas por las colonias felinas llegan a 38 ciudades y exigen a los ayuntamientos que cumplan la ley

Los nutricionistas coinciden: estas son las 7 mejores verduras congeladas para regular el azúcar en sangre

Los nutricionistas coinciden: estas son las 7 mejores verduras congeladas para regular el azúcar en sangre
Tracking Pixel Contents