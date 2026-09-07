Fernando Clavijo: "Sánchez no está a la altura, ni en Ceuta ni en Canarias"

Pese a haber llegado a un acuerdo con el Gobierno de España, en concreto con el ministro de Hacienda, Arcadi España, para apoyar junto a Cataluña la financiación autonómica, con el rechazo de 13 comunidades -11 del PP y dos del PSOE-, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, es sumamente crítico en esta entrevista con la situación que atraviesa el país por la "inestabilidad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

-¿Va a haber un adelanto electoral?

-Todo depende de Pedro Sánchez. La verdad es que estamos cansados de decir que esto ya es insostenible, que no puede ser peor, pero pasa el tiempo y vuelve a ser peor. O mire lo último que hemos visto de un Gobierno de España que niega que hubiese informes policiales de lo que podía ocurrir en Ceuta... Por lo tanto, no sé lo que durará la legislatura, pero desde luego no está siendo fructífera y está siendo muy complicada de gestionar con toda esta incertidumbre, y sin Presupuestos Generales.

Además, la condena de Ábalos y Koldo, la del Fiscal General del Estado, lo de Leire, negar que la había recibido la directora general de la Guardia Civil, y la recibió... Son todo este tipo de cosas lo que generan desconfianza, descrédito e incertidumbre. En cualquier caso, creo que hasta el 31 de diciembre no habrá adelanto electoral.

-¿Qué explicación tiene a que Pedro Sánchez defienda o sea tibio con Marruecos en el caso del asalto a Ceuta?

-No tengo ninguna explicación. Desde luego, no soy capaz de entenderlo. Lo que sí sé es que faltan explicaciones y transparencia, y la gente no es boba y no lo entiende. A nadie se le ocurre pensar que esto ocurre sin que se enteren los servicios de inteligencia ni de España, ni de Marruecos, ni de Francia, ni de Alemania... Y lo que no tiene sentido es que no te plantes en lo que sería una agresión grave a la integridad del país y te mandes a mudar de vacaciones.

-Por cierto, vaya plantón que le dio Sánchez durante sus vacaciones en Lanzarote...

-Bueno, son estilos... O sea, yo cuando visito una comunidad autónoma siempre me pongo en contacto con el presidente o la presidenta para decir: «Oye, estoy por aquí». Pero si Pedro Sánchez consideró que no era oportuno tener un despacho conmigo ni hablar de los asuntos que tenemos en Canarias, pues bueno...

-¿Hay miedo ante lo de Ceuta a un repunte de nuevo de la migración en Canarias?

-Nosotros es evidente que ya advertimos que la aplicación del nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea iba a traer consecuencias negativas para los territorios fronterizos, y es lo que está ocurriendo en Ceuta. Europa lo que ha querido es obstaculizar el acceso de los migrantes al territorio continental complicándolo con trabas administrativas.

A esto se ha sumado la total ausencia del Gobierno de España en la prevención, con lo cual nosotros nos solidarizamos con Ceuta. Y lo que nos gustaría es que el Gobierno de España estuviese a la altura en Ceuta y en Canarias, cosa que ni en Canarias lo estuvo ni tampoco lo está en Ceuta.

-¿Y qué le parece que Sánchez quiera consolar a Ceuta y Melilla ofreciéndoles que va a defender en la UE que obtengan el estatus de regiones ultraperiféricas (RUP), como Canarias?

-Parece más una improvisación que una respuesta meditada, urgente y necesaria para el pueblo ceutí. Lo que me preocupa es el total desconocimiento de lo que significa ser RUP, de los requisitos que debe reunir un territorio RUP para ser considerado como tal y de la tramitación que conllevaría.

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Me niego a pensar que para ayudar ahora mismo a Ceuta hay que cambiar el Tratado Fundacional de la UE, que sería uno de los pasos a dar, para hacer realidad esa propuesta. Ceuta necesita una respuesta realista e inmediata y los brindis al sol no ayudan.