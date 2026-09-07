Educación
El Gobierno de Aragón elimina el programa de lengua árabe y cultura marroquí en diez colegios por el pacto PP-Vox
El líder de Vox saca pecho de la medida, que estaba contemplada en el pacto entre populares y la extrema derecha para hacer presidente de Aragón a Jorge Azcón
Laura Carnicero
El Gobierno de Aragón cancela el programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí que se impartía en diez colegios de Aragón. Lo ha hecho fruto del acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox el pasado 22 de abril, por el que Jorge Azcón volvió a ser investido presidente de Aragón.
Fuentes de Vox han confirmado que el curso dejará de prestarse en los diez colegios aragoneses en los que se estaba impartiendo. Estos son CEIP Aljafería, CEIP Antonio Beltrán Martínez, CEIP José Camón Aznar, CEIP Luis Vives, CEIP Marcos Frechín, CEIP Puerta de Sancho, CEIP Ramón Sainz de Varanda, CEIP Tío Jorge, Colegio Cantín y Gamboa y Colegio El Carmen y San José.
Desde Vox han sacado pecho de la medida, que cumple una de las exigencias de la ultraderecha en el pacto. Cabe recordar que este programa era coordinado por personal de la Embajada de Marruecos en España y por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y que era gestionado por las comunidades autónomas.
El vicepresidente de Aragón y líder de Vox ha aprovechado la coyuntura para volver a verter mensajes islamófobos. "Comprobamos que Vox cumple sus promesas electorales: no a la islamización de Europa. Y no a la islamización de España", ha dicho a través de un comunicado.
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Fuente: El Periódico de Aragón
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