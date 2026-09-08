El Gobierno eleva a 40 los informes desclasificados sobre la crisis en Ceuta sin documentos que afectan a la seguridad nacional

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la desclasificación de informes de inteligencia sobre la crisis en Ceuta entre el 1 de julio y el 1 de agosto. Se trata de un total de 40 documentos, incluyendo comunicaciones entre departamentos, que se harán públicos a lo largo de la mañana de este miércoles. Entre ellos, ninguno afecta a la seguridad nacional según explican fuentes de Moncloa, lo que rebajaría su impacto en términos de contradecir la versión del Gobierno sobre la falta de alertas previas o una responsabilidad de Marruecos.

Los documentos desclasificados son todos los que obran en manos del Gobierno, implicando desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a unidades de inteligencia militar y policial. Sin embargo, las mismas fuentes del Ejecutivo avanzan que no es una lista cerrada. En caso de aparecer nuevos documentos, se seguirá este mismo procedimiento.

Si estos hipotéticos nuevos documentos pudiesen afectar a la seguridad, pasarían por la comisión de secretos oficiales del Congreso. Desde Defensa ya manifestaron la voluntad de la ministra Margarita Robles de acudir a dicha comisión antes de anunciarse la desclasificación, aunque mantienen la versión contradictoria con Moncloa sobre que sí hubo alertas previas del CNI sobre la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio.

En el Gobierno siguen sosteniendo que no hay pruebas que impliquen a Marruecos, aunque con el matiz de que si apareciesen evidencias se respondería con “contundencia”. “La vocación del Gobierno es la total transparencia, que la ciudadanía acceda a toda la información”, argumentó la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Teorías "conspiranoicas"

La también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha apuntado al objetivo de “combatir a quienes intentan abrazar la desinformación” y “atajar bulos”. En este sentido, ha tildado las acusaciones de Alberto Núñez Feijóo sobre la supuesta connivencia del Gobierno, incluso deslizando posibles cesiones a Rabat, como teorías “conspiranoicas”.

Este mismo lunes, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, insistían en señalar a Marruecos como responsable de la entrada masiva de migrantes los pasados 30 y 31 de julio. "Estoy convencido de que detrás del golpe está Marruecos", defendió el presidente de la ciudad autónoma durante un desayuno informativo en Madrid. El presidente del partido fue incluso un paso más allá al criticar a Sánchez por tener preparada "algún tipo de cesión" a Rabat.

Menores migrantes

Pese a que el Gobierno sigue sin aclarar las causas de lo sucedido, dejando las conclusiones en manos de las investigaciones todavía en marcha, se insiste en el objetivo de “poner todos los medios a nuestro alcance para que no se vuelva a repetir”. La prioridad ahora es recuperar la normalidad cuanto antes y para ello, el ministro de Política Territorial al frente del mando único, Ángel Víctor Torres, ha dado cuenta de que en los próximos días se habilitarán 2.600 nuevas plazas para reubicar a los migrantes que todavía están en las calles. Actualmente se cuenta con un total de 3.400.

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La cifra de menores migrantes identificados se eleva a día de hoy a los 2.004. Los menores cuentan con una especial protección y aunque el objetivo pasa por la reagrupación familiar, Marruecos todavía no ha respondido a los expedientes enviados en este sentido antes de los sucesos del 30 y 31 de julio. En el Ejecutivo se reconoce que todavía hay menores sin filiar y que tampoco es posible concretar la cifra total de migrantes en las calles. Su reubicación es fundamental para abrir los expedientes y proceder a la concesión de asilo o la devolución.