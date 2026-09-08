Crisis migratoria
Vivas pide una respuesta contundente de la UE a Marruecos por usar la presión migratoria
"Nosotros somos los vecinos, somos los mayores interesados en que las relaciones entre la UE y Marruecos sean fructíferas", ha apuntado el presidente de Ceuta
EFE
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha urgido este martes a la Unión Europea a que dé una respuesta "contundente" al uso por parte de Marruecos de la presión migratoria para "poner en jaque la integridad" de Ceuta con la entrada masiva de migrantes y ha dicho que una política de cooperación entre Bruselas y Rabat debe "partir del respeto".
"Nosotros somos los vecinos, somos los mayores interesados en que las relaciones entre la UE y Marruecos sean fructíferas y de colaboración, pero la realidad no se puede negar, Marruecos dos veces ha utilizado el control fronterizo y autorizado la presión migratoria para poner en jaque la integridad territorial de Ceuta, España y Europa", ha dicho Vivas en una rueda de prensa desde el Parlamento Europeo en Bruselas.
Fuente: El Periódico
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