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Crisis migratoria

Vivas pide una respuesta contundente de la UE a Marruecos por usar la presión migratoria

"Nosotros somos los vecinos, somos los mayores interesados en que las relaciones entre la UE y Marruecos sean fructíferas", ha apuntado el presidente de Ceuta

Brussels (Belgium), 08/09/2026.- Mayor-President of the Autonomous City of Ceuta Juan Jesus Vivas gives a press conference at the European Parliament in Brussels, Belgium, 08 September 2026. Vivas is visiting Brussels to discuss the challenges facing Ceuta, including migration, border management, and the autonomous city's relations with the European Union. (Bélgica, España, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Brussels (Belgium), 08/09/2026.- Mayor-President of the Autonomous City of Ceuta Juan Jesus Vivas gives a press conference at the European Parliament in Brussels, Belgium, 08 September 2026. Vivas is visiting Brussels to discuss the challenges facing Ceuta, including migration, border management, and the autonomous city's relations with the European Union. (Bélgica, España, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER HOSLET / OLIVIER HOSLET / EFE

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EFE

BRUSELAS

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha urgido este martes a la Unión Europea a que dé una respuesta "contundente" al uso por parte de Marruecos de la presión migratoria para "poner en jaque la integridad" de Ceuta con la entrada masiva de migrantes y ha dicho que una política de cooperación entre Bruselas y Rabat debe "partir del respeto".

"Nosotros somos los vecinos, somos los mayores interesados en que las relaciones entre la UE y Marruecos sean fructíferas y de colaboración, pero la realidad no se puede negar, Marruecos dos veces ha utilizado el control fronterizo y autorizado la presión migratoria para poner en jaque la integridad territorial de Ceuta, España y Europa", ha dicho Vivas en una rueda de prensa desde el Parlamento Europeo en Bruselas.

Fuente: El Periódico

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