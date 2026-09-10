Los 65 años de Núñez Feijóo: el aspirante a Moncloa que puede convertirse en el presidente del Gobierno de España de mayor edad

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), cumple 65 años. Una efeméride sin ninguna relevancia política más allá de la anécdota, que casi resulta cómica, de que la edad que durante décadas se asoció a la jubilación en España pueda representar para él todo lo contrario: el inicio de una intensa etapa laboral como presidente del Gobierno. Algo que, en todo caso, no está en su mano sino que depende de las urnas.

Y aunque cada país y cada cultura tienen sus singularidades políticas, en el caso de España el DNI casi nunca se consideró un factor determinante para hacer carrera. Eso sí, con los datos en la mano, nunca hubo un presidente que accediese a Moncloa a una edad tan avanzada como la de Feijóo, todo lo contrario que en Estados Unidos, donde los trienios de experiencia suelen representar un plus ante el electorado. Que se lo digan al octogenario Trump.

Exceptuando a Carlos Arias Navarro, al que Franco nombró presidente del Gobierno a los 65 años, en 1973, el resto de inquilinos de Moncloa accedieron a la residencia presidencial más jóvenes. El que más, Felipe González, a los 40, en 1982. Después, la edad talismán para ser presidente parecen los 43 años, porque eran los que tenían Adolfo Suárez, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero cuando empezaron a gobernar. Con 46 lo consiguió Pedro Sánchez, mientras que el efímero Leopoldo Calvo-Sotelo contaba en el año 1981 con 54 años. Así que hasta hoy, es Mariano Rajoy el presidente más veterano, ya que se estrenó a los 56 años.

Núñez Feijóo puede pulverizar el récord de su colega gallego si consigue ser presidente del Gobierno tras las próximas generales, que apuntan a 2027, aunque no se sabe a qué mes. El calendario es tan caprichoso e incierto que se podría dar incluso la carambola de que Feijóo fuese presidente con 66 años y no con 65, ya que si Sánchez estira la legislatura hasta el límite máximo que permite la Loreg, con elecciones a finales de agosto, la toma de posesión del nuevo presidente se iría más allá del 10 de septiembre, fecha del cumpleaños de Feijóo.

De los 84 años de Obiang a los 80 de Trump y los 73 de Putin y Xi

Con la referencia de algunos de los principales países del mundo (y exceptuando dictadores como Obiang, que gobierna Guinea Ecuatorial a los 84), el presidente más veterano a día de hoy es el propio Donald Trump, que tiene 80 años. Y ya le siguen Vladimir Putin (Rusia) y Xi Jinping (China), que tienen 73 años. Con 72 figura el presidente de Chequia Andrej Babiš, con 69 el polaco Donald Tusk y con 66 ya aparecen varios mandatarios, los de Suiza, Irlanda, Austria o Noruega. La japonesa Sanae Takaichi es de la quinta de Feijóo.

En el extremo opuesto están los mandatarios que accedieron al poder más jóvenes, como el austríaco Sebastian Kurz, que fue canciller a los 31 años; o la mediática finlandesa Sanna Marin, la primera ministra mujer más joven, a los 34. Otro ejemplo fue el francés Macron, que tenía solo 39 años.

Feijóo llegó a presidente de la Xunta en 2009, con 47 años / Salvador Sas

Feijóo dirigió el PPdeG a los 44 años y fue presidente de la Xunta a los 47

Entre unos extremos y otros se mueve Alberto Núñez Feijóo. Nacido en Os Peares en 1961, el líder del PP llega este jueves a los 65 años con experiencia tanto en la Administración como en la política orgánica e institucional.

El suyo no es un perfil de llevar la política en el ADN ni afiliarse a las juventudes de algún partido, sino que se pasó muchos años como funcionario de la Xunta, desde 1985, con solo 23 años. Hay quien dice que su carrera política empezó en julio de 1991 cuando fue nombrado secretario xeral técnico de la Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, pero en realidad aunque era un cargo de libre designación política, seguía respondiendo a un perfil técnico. Cuando un año después saltó a Sanidade y el Sergas de la mano de su padrino político, Romay Beccaría, sí se empezó a moldear un Feijóo más político.

Esos fueron sus años como gestor, en Galicia y desde 1996 en Madrid, con el Gobierno de José María Aznar, donde presidió el Insalud y Correos antes de su regreso a Galicia en 2003, como conselleiro de Fraga. En ese momento ya sí convertido en político.

De hecho, en 2006, a los 44 años, se convirtió en líder del PPdeG, su primer cargo orgánico de peso, y en 2009 ganó las elecciones autonómicas para ser presidente de la Xunta. Era el Feijóo de 47 años.

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Así que hoy, el día de su 65 cumpleaños, Feijóo encara el que posiblemente sea el gran reto político y electoral de su vida. Llega hasta aquí con 20 años de experiencia orgánica en el PP y con algo más de tres décadas en cargos de responsabilidad institucional, tanto en el Gobierno como en la oposición. Un recorrido como gestor y una madurez política que le gusta explotar siempre que puede a nivel electoral. Porque para alguien que se curtió en este mundo bajo el paraguas de Romay Beccaría y con el ejemplo de Manuel Fraga, el DNI no parece ningún problema para estar en política y ser presidente. Y si no lo consigue, siempre se podrá jubilar. Al fin y al cabo, ya tiene la edad.

Fuente: El Correo Gallego