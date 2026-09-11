Bruselas blinda el estatus de Regiones Ultraperiféricas y quiere que Canarias juegue un papel geoestratégico para la Unión

La Comisión Europea (CE) se ha comprometido a fortalecer y prolongar las políticas de cohesión y las ayudas del Posei para el sector primario en el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 como parte de la nueva estrategia comunitaria para las Regiones Ultraperiféricas (RUP). El Gobierno central explicó, además, que Canarias y los otros ocho territorios RUP podrán mantener su papel como autoridades gestoras de los fondos específicos para estas regiones y relacionarse de forma directa y coordinada con Bruselas. Es decir, que no habrá una centralización de los fondos, o cuando menos que se arbitrarán mecanismos para que las RUP sean parte de su gestión y distribución directas

El anuncio llega en plena discusión sobre el próximo presupuesto de la Unión Europea y ante la preocupación de las RUP por el encaje de sus fondos específicos en los nuevos planes de asociación nacionales y regionales. La propuesta presupuestaria de la Comisión obliga a España, Francia y Portugal a incorporar medidas destinadas expresamente a sus territorios ultraperiféricos, aunque su configuración definitiva todavía deberá negociarse y aprobarse.

"Magnífica noticia"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, calificó de “magnífica noticia” que la Comisión haya incorporado buena parte de las propuestas trasladadas por España. Entre ellas citó la defensa de la singularidad del Posei —el programa europeo de apoyo a la agricultura de regiones alejadas como las RUP—, la introducción de la vivienda en la agenda específica de la ultraperiferia y un tratamiento diferenciado para el transporte aéreo y marítimo.

Torres subrayó, no obstante, que la comunicación presentada por el Ejecutivo comunitario constituye “un primer paso”. Su aplicación dependerá de las políticas sectoriales de la UE, mientras que el paquete normativo que la acompaña tendrá que someterse al acuerdo de los Estados miembros en el Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo. El proceso abre, por tanto, la posibilidad de mantener o mejorar las propuestas, pero no equivale aún a su aprobación definitiva.

Reforma

La estrategia sustituye a la adoptada en 2022 y afecta a Canarias, Azores, Madeira, Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Reunión y San Martín. Su principal novedad política consiste en presentar estos territorios no solo como regiones condicionadas por la lejanía, la insularidad y la dependencia exterior, sino como enclaves geoestratégicos que extienden la presencia europea por el Atlántico, el Caribe, el Índico y América del Sur.

“Las regiones ultraperiféricas, como Canarias, deben adquirir un mayor peso dentro de la Unión Europea como zonas de oportunidad en las relaciones con su entorno”, señaló Torres. El ministro destacó como fortalezas del Archipiélago el turismo, la investigación medioambiental y el desarrollo de la actividad espacial.

Cuatro ejes de actuación

La 'hoja de ruta' se articula alrededor de cuatro ejes: aprovechar el potencial geoestratégico de las RUP y mejorar su integración con los países vecinos; aumentar su competitividad y acceso al mercado único; reforzar su capacidad de respuesta frente al cambio climático, los desastres y otras amenazas; y promover la equidad social.

Bruselas identifica oportunidades en la economía azul, las energías renovables, la biotecnología, la investigación y el espacio, y plantea mejorar las conexiones aéreas y marítimas. También propone proteger infraestructuras críticas, como los puertos y los cables submarinos, avanzar en autonomía energética y seguridad alimentaria y prestar atención a fenómenos ambientales como la llegada de sargazo.

Blindaje de las políticas sociales

En el terreno social, la Comisión incluye entre sus prioridades el empleo, la educación, la lucha contra la pobreza y el acceso a servicios básicos como el agua potable, la sanidad y una vivienda asequible. Este último asunto había sido planteado expresamente por España. La estrategia prevé apoyar a las administraciones nacionales y regionales para ampliar la oferta residencial y de alquiler, movilizar inversiones, promover reformas y proteger a la población más vulnerable.

Otro de los puntos relevantes para Canarias es la propuesta de revisar el régimen europeo de comercio de derechos de emisión. Según el Gobierno central, el planteamiento permitiría prolongar hasta el 31 de diciembre de 2035 las excepciones aplicables a las conexiones aéreas y marítimas de las RUP. La Comisión también estudiará tratamientos adaptados en materias como la incineración de residuos y el mecanismo de ajuste en frontera por carbono.

La garantía del artículo 349 del TFUE

El documento comunitario reivindica el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que permite adaptar las normas, políticas y vías de acceso a los fondos europeos a las limitaciones estructurales y permanentes de la ultraperiferia. Bruselas promete tenerlas en cuenta de forma más sistemática desde las primeras fases de elaboración de sus iniciativas, reforzar el diálogo anual con estos territorios y mejorar su capacidad administrativa para aprovechar los programas comunitarios.

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Para Canarias, la trascendencia inmediata de la estrategia se concentra ahora en su traducción presupuestaria y normativa. El compromiso político expresado por la Comisión deberá concretarse durante la negociación del marco financiero 2028-2034 y en las leyes sectoriales posteriores, donde se determinarán tanto la dotación de los programas específicos como el margen real de gestión que conservarán las regiones.