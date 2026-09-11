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Crisis migratoria
Última hora de Ceuta, en directo | Un incendio arrasa unas 40 tiendas del campamento de migrantes del Tarajal
Dimite el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta tras la polémica por los contactos con el CNI
El PP contesta a los ataques de Marruecos y le culpa de la crisis de Ceuta por "acción u omisión"
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
Detenido en Ceuta un hombre condenado por yihadismo que pudo entrar a finales de julio
Las fuerzas de seguridad han detenido en Ceuta a un hombre con prohibición de entrar en España por una condena en firme por yihadismo que, según los investigadores, pudo acceder a la ciudad autónoma durante la entrada masiva de migrantes desde Marruecos de finales de julio. (Seguir leyendo)
Dimite el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta tras la polémica por los contactos con el CNI
El jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, ha presentado su dimisión tras la polémica generada por la publicación de documentación desclasificada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionada con los acontecimientos del pasado 30 de julio. (Seguir leyendo)
El PP contesta a los ataques de Marruecos
El Partido Popular (PP) contestó este viernes mediante un comunicado formal a las acusaciones de Marruecos lanzadas a través de su ministerio de Asuntos Exteriores, que culpó al primer partido de la oposición en España de convertir la crisis de Ceuta en un "fondo de comercio electoral". Los de Alberto Núñez Feijóo reiteran negro sobre blanco que el régimen de Rabat "es responsable de lo ocurrido por acción u omisión". (Seguir leyendo)
Un incendio arrasa unas 40 tiendas del campamento de migrantes del Tarajal
La ciudad autónoma de Ceuta ha registrado esta madrugada nuevos incendios tras los altercados de los últimos días. Uno de los fuegos ha afectado a varias naves de El Tarajal, mientras que otro, de menor entidad y de carácter forestal, ha quemado una zona de monte bajo y podría estar relacionado con las hogueras que encienden los migrantes que viven en el área. (Seguir leyendo)
Planas: "Lo que propone la AFD para Alemania es lo mismo que PP y Vox proponen para Ceuta"
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha mostrado "muy sorprendido" por la actuación del PP y de Vox en relación con la situación en Ceuta, ya que "lo que propone AFD para Alemania es exactamente lo mismo que PP y Vox proponen para Ceuta".
Planas, que también fue embajador de España en Marruecos entre 2004 y 2010, ha explicado que estos dos partidos promueven que "no se cumplan las normas españolas e internacionales en relación con la repatriación, ya sea de adultos o de menores".
Ha reconocido que durante esta semana ha atraído la atención la victoria de la AFD en Sajonia, si bien "lo que más le sorprende" son las similitudes entre las propuestas de este partido con las que el Partido Popular y Vox han hecho ante la situación en Ceuta después de la entrada masiva de migrantes del pasado julio.
El CNI advirtió de que la regularización extraordinaria de inmigrantes "genera un riesgo para España"
Una "nota informativa" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que ha sido desclasificado por el Gobierno de Pedro Sánchez a raíz de la crisis de Ceuta advirtió el 24 de julio de que "el proceso en curso de regularización extraordinaria de personas migrantes en España" evidencia una "divergencia" con el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que fue aprobado en mayo de 2024 bajo la presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE), "por lo que la posición de España podría quedar expuesta". (Seguir leyendo)
La Audiencia Nacional defiende la imparcialidad de Tardón en la causa sobre Ceuta
El presidente de la Audiencia Nacional (AN), Juan Manuel Fernández, ha asegurado que la "independencia" de la jueza María Tardón, encargada de la investigación sobre la entrada irregular de miles de migrantes en Ceuta, está "absolutamente fuera de toda duda y su imparcialidad también".
En una entrevista concedida este jueves al programa Hora 25 de la Cadena SER, recogida por EFE, Fernández ha añadido que no entiende "en absoluto" las críticas vertidas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha señalado su pasado como concejal del PP, puesto que, a juicio de Fernández, "no contribuyen a la fortaleza del Estado de Derecho".
Un inmigrante del CETI de Ceuta agrede a un vigilante de seguridad propinándole un cabezazo
Un inmigrante ha sido detenido en Ceuta después de haber agredido a un vigilante de seguridad en el interior del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), propinándole un cabezazo en la frente al mediar el vigilante en una reyerta dentro de estas instalaciones. Según ha denunciado en un comunicado la sección sindical de CCOO de la empresa Eulen Seguridad en Ceuta, los hechos han tenido lugar esta madrugada de jueves, alrededor de las 00:40 horas, cuando un vigilante que realizaba funciones de vigilancia en el puesto de cámaras detectó una reyerta entre varios grupos de residentes en el exterior de los módulos.
Decenas de ceutíes protestan en un marcha contra el papel del delegado del Gobierno
Decenas de ceutíes han vuelto a manifestarse a última hora de la tarde de hoy jueves en contra de la "invasión" sufrida los pasados días 30 y 31 de julio, en esta ocasión centrando sus críticas sobre la gestión del delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez.
Los ciudadanos han vuelto a tomar la plaza de los Reyes, junto a la sede gubernativa, para expresar su malestar por la actuación de la autoridad gubernativa ceutí, sobre todo a raíz de los mensajes que el CNI trasladó a un integrante del Gabinete del delegado en el día previo a la entrada masiva. "Delegado mentiroso" y "tus rilas" (en alusión a la expresión que utilizó el integrante de su Gabinete cuando recibió el aviso del CNI por whatsApp) han centrado las protestas ciudadanas, convocadas a través de las redes sociales.
El Gobierno dice que la asistencia escolar en Ceuta subió hoy al 81%
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que la asistencia escolar en Ceuta subió este jueves al 81%, lo que ha calificado como un "buen dato" mejor que el del miércoles. "He vuelto, en el día de hoy, a mantener nuevo contacto con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y hemos compartido el buen dato de asistencia a los colegios e institutos de Ceuta hoy: casi un 81%, cifra que es mejor que la de ayer", ha publicado Torres en la red social X.
El ministro ha informado de que hoy cuatro niñas que llegaron a Ceuta los días 30 y 31 de julio han sido reubicadas en Navarra, lo que ha agradecido a su presidenta María Chivite.
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