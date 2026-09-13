Guerra
Rusia ataca con drones la frontera ucraniana con Polonia
El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiha, ha advertido de que "el terror de Putin" está "llamando directamente a la puerta de la UE y la OTAN"
EP
Las autoridades ucranianas han denunciado este domingo un ataque con al menos dos drones contra la región fronteriza con Polonia, incluido un aparato que ha impactado contra la locomotora de un tren civil que cubría un trayecto entre Kiev y Varsovia.
El otro dron ha impactado contra un camión cerca del puesto fronterizo de Dorohusk-Yahodin, "a unos 800 metros de la frontera polaca", ha explicado el portavoz de la Guardia Fronteriza polaca, Dariusz Sienicki, en declaraciones al portal de noticias polaco Wirtualna Polska.
La empresa estatal de ferrocarriles ucraniana, Ukrzaliznitsia, ha apuntado que el ataque se produjo en la región de Volin, a dos kilómetros de la frontera, y que no hay ninguna persona herida. "El enemigo ha atacado la locomotora de un tren de pasajeros", ha explicado en un comunicado publicado en redes sociales.
Ukrzaliznitsia ha destacado que el sistema de alerta permitió avisar a los trabajadores del tren antes de que se produjera el ataque. "Supervisamos constantemente las amenazas aéreas para que los trenes puedan seguir funcionando y adoptar las mayores precauciones de seguridad posibles, para pasajeros y trabajadores", ha resaltado.
El camión ha quedado destruido, aunque el paso fronterizo como tal no ha resultado afectado, ha apuntado Sienicki. "El paso polaco-ucraniano de Dorohusk ahora mismo está operativo y el tráfico entre los dos países fluye con normalidad", ha explicado. Una portavoz del Ministerio del Interior polaco, Karolina Galecka, ha asegurado que no hay ningún lesionado en el lado polaco de la frontera.
El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha explicado que los sistemas de defensa polacos detectaron una docena de drones a reacción 'Geran 5' rusos. "Nuestro espacio aéreo está protegido por F-16, helicópteros y aviones de alerta temprana Saab. No ha habido ninguna violación de nuestra frontera", ha asegurado Kosiniak-Kamysz en redes sociales.
El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiha, ha advertido de que "el terror de (el presidente ruso, Vladimir) Putin" está "llamando directamente a la puerta de la UE y la OTAN". "Los bárbaros rusos están en vuestra puerta, queridos socios", ha añadido, antes de demandar más medias comerciales, diplomáticas y militares contra Moscú.
Fuente: El Periódico
- Corneado de gravedad un hombre de 80 años durante la exhibición del primer toro de Festa la Vila de la Vilavella
- Susto taurino en Castellón: Un jinete cae del caballo durante la entrada de toros de La Vilavella
- Un fallecido y una mujer herida en un grave accidente de tráfico en Castelló
- Atípico acumulado anual de precipitaciones en Castellón tras cuatro meses sin lluvias en la mayor parte del territorio provincial
- Aplazan dos horas el inicio del examen de las oposiciones de Educación Infantil en Castellón. Esto es lo que ha pasado
- Las gasolineras de Castellón avisan: el diésel superará los 2 euros el litro en octubre si no hay alivio fiscal
- Los 22 bocadillos y platos que puedes disfrutar en los locales de la III Ruta de l'Esmorzaret de Castelló
- Los valores extremos que deja el verano en Castellón: el pueblo que sufrió un día de 42,9 grados, la comarca con 62 noches tropicales y la temperatura media más alta, en un instituto