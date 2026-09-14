BARÓMETRO
Encuesta CIS: El PSOE pierde fuelle por la crisis de Ceuta pero aún aventaja en 5,5 puntos al PP
La diferencia baja 2,5 puntos desde el sondeo de julio, donde establecía 8 puntos de distancia
La inmigración baja a la tercera preocupación nacional pese a la entrada en la ciudad autónoma
Jose Rico
El PP recorta y se coloca a solo 5,5 puntos porcentuales del PSOE, según el barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
En concreto, el CIS de septiembre otorga al PSOE una estimación de voto del 31%, dos puntos por debajo de lo registrado el mes anterior, mientras que el PP repite en el 25,1% y Vox sube 1,3 puntos hasta anotarse un 16,6%. También cae Sumar, que marca su cota más baja de la legislatura con un respaldo del 5,7%, mientras sube Podemos, con un 3,7%, dejando atrás a se Acabó la Fiesta (SALF), el grupo del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, que baja al 1,8%.
El muestreo, realizado a partir de 4.042 entrevistas entre el 1 y el 4 de septiembre pasados, es el primero del centro demoscópico público tras el verano y después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio que está marcando toda la agenda política.
Crisis migratoria
Además, la inquietud por la inmigración ha descendido, pasando del 23,4% al 19,7% y de la segunda a la tercera posición como preocupación nacional. En concreto, la vivienda sigue en la cúspide de la lista (con un 37,5% de menciones, 5,5 puntos menos en que julio), seguida de la crisis económica (subiendo hasta el 21,6% de menciones, frente al 17,3% que cosechó en el barómetro anterior).
En el listado, diseñado a partir de las respuestas espontáneas de las personas entrevistas por el instituto que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos, figura una categoría denominada 'Crisis con Marruecos. Fronteras de Ceuta y Melilla', que aparece citada como un problema tan sólo en el 4,8% de los cuestionarios.
Los informes desclasificados
El trabajo de campo de este estudio se ha elaborado durante los primeros días de septiembre, coincidiendo con la comparecencia en el Congreso de Pedro Sánchez para dar explicaciones sobre la gestión del Ejecutivo en la crisis de Ceuta. En esa comparecencia, el presidente del Gobierno anunció la desclasificación de los avisos de los servicios de inteligencia sobre la entrada masiva.
Este asunto ha generado fricciones entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la titular de Defensa, Margarita Robles. Esta última siempre ha defendido el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mientras que Marlaska insistía en que no recibieron ningún aviso que alertara de la dimensión de lo que sucedió en la ciudad autónoma.
Primera dimisión
Los documentos se hicieron públicos el pasado miércoles evidencian que desde el CNI se había avisado por WhastApp al jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta de un "llamamiento" en redes sociales para llevar a cabo un "asalto por valla y mar" a la ciudad autónoma el día 29 de julio, la víspera de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos.
El jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, dimitió el pasado viernes asegurando que sí transmitió "personalmente" esa información al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, contradiciendo así la versión ofrecida la víspera por quien también es secretario general del PSOE en Ceuta.
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