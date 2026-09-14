Investigación
Expulsado un militar español de una base de la OTAN en Reino Unido por su relación con una supuesta espía rusa
La mujer, que conoció por Tinder al oficial de la Armada al que se ha retirado la acreditación, llegó a entrar en el recinto como acompañante para una fiesta navideña
EFE
La OTAN retiró la habilitación de seguridad a un oficial de la Armada Española destinado en la base de la Alianza en Northwood, al noroeste de Londres, por su relación con una supuesta espía rusa, según informó el diario británico The Telegraph y confirmaron a EFE fuentes de la Armada.
El oficial, que prestaba servicio en el cuartel general del Mando Marítimo Aliado (MARCOM), comenzó a finales de 2024 una relación con una mujer con doble nacionalidad británica y polaca, pero que había nacido en Rusia, a la que había conocido a través de la aplicación Tinder.
Los servicios de seguridad de la OTAN iniciaron una investigación por las sospechas de que la mujer pudiera estar en contacto con el espionaje ruso, investigación que acabó meses después con la retirada al militar español del pase de acceso a la base, su acreditación de seguridad y su regreso a España.
Según el diario británico, la mujer llegó a entrar en la base como acompañante del oficial para una fiesta navideña.
Las fuentes de la Armada Española confirmaron a EFE este "incidente puntual" y el regreso a España del militar, aunque no precisaron cuál fue su destino y se permanece en activo o, como afirma The Telegraph, ha pasado ya a la reserva.
Un portavoz del mando marítimo de la OTAN, preguntado por EFE sobre este asunto, dijo que el "MARCOM no hace declaraciones sobre cuestiones de personal. La OTAN -añadió- mantiene su pleno compromiso con la protección del personal aliado, la salvaguardia de la información clasificada y el mantenimiento de la confianza y la seguridad de las que depende la Alianza".
- Tragedia taurina en Castellón: Fallece el vecino de la Vilavella de 80 años que fue corneado en los 'bous al carrer'
- Corneado de gravedad un hombre de 80 años durante la exhibición del primer toro de Festa la Vila de la Vilavella
- Un joven circula por Castelló con más de 40 kilos de marihuana en el coche y acaba detenido
- Cerca de 29.000 castellonenses se beneficiarán del descuento en la tasa de la basura. Las fechas para el cobro de los recibos domiciliados
- De Catí a Mestre Arrosser de la Ruta de la Sega de l’Arròs
- Aplazan dos horas el inicio del examen de las oposiciones de Educación Infantil en Castellón. Esto es lo que ha pasado
- Susto taurino en Castellón: Un jinete cae del caballo durante la entrada de toros de La Vilavella
- Imágenes históricas de empleados y clientes de la discoteca Zeus y El Desván en Castelló