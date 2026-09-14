Fiscalía reclama información sobre una causa que ya fue archivada por la 'ley de nietos' antes de pronunciarse sobre la querella sobre Sofía Puente

La querella presentada contra la actual secretaria general de Innovación del Ministerio de Justicia, Sofía Puente, como responsable de la Instrucción, paralizada por el Tribunal Supremo, que propició la inclusión de votantes en el CERA (censo en el extranjero) en cumplimiento de la 'ley de nietos', pretende que los tribunales analicen un asunto cuyo posible carácter delictivo ya fue descartado en junio de 2024. Así lo señala la propia Puente en un escrito al juzgado, mientras que la Fiscalía de Madrid ha reclamado información al respecto antes de pronunciarse sobre si debe abrirse una causa contra ella.

Fuentes de la Fiscalía de Madrid han señalado a EL PERIÓDICO que, tras tener conocimiento de un procedimiento anterior sobre este asunto por parte del propio juzgado al que ha correspondido la nueva querella, han solicitado información al respecto.

Pudiendo esta circunstancia "condicionar el objeto y estado" de la causa, el Ministerio Público ha pedido al letrado de la administración de justicia del juzgado al que ha correspondido este asunto, el número 25 de instrucción de Madrid, que requiera testimonio íntegro las actuaciones abiertas y después sobreseídas en su día en otro órgano, el de Instrucción número 21.

La instrucción fue dictada por Puente en 2022, siendo entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública en el Ministerio, y en ella se otorga condición de exiliado a todo aquel español que abandonó territorio nacional entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Los querellantes creen que con ello se ha buscado condicionar el censo electoral y la acusan de un presunto delito de prevaricación administrativa.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Archivo. / Juan Vega - Europa Press

Según informa a este periódico la representación letrada de Puente a la jueza número 25 de Madrid, Raquel Robles, lo denunciado por Hazte Oír fue ya objeto de una querella anterior, en relación con la Instrucción dictada por esta el 25 de octubre de 2022 sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional octava de Ley de Memoria Democrática. Esta norma fue recurrida en abril de 2024 por la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, y también se presentó una querella para el mismo alto cargo de Justicia por prevaricación que fue sobreseía en junio de ese año por la juez Lidia María Paloma Montaño, titular del Juzgado de Instrucción número 21.

La decisión fue confirmada en enero del siguiente año por la Audiencia Provincial de Madrid que, en coincidencia con la instructora del caso y de la Fiscalía concluyó que la Instrucción de Justicia se encuadraba en sus competencias como directora general "en la medida en que se trata de una instrucción que interpreta la ley y la integra con los textos precedentes". Añadía que adoptaba dicha decisión "on independencia de que la instrucción pueda ser desacertada o se haya excedido en la interpretación de la norma", lo que podría ser corregido ante a jurisdicción contencioso-administrativa.

Por todo ello, el abogado de Puente recuerda ahora a la jueza a la que ha correspondido la nueva querella, en un escrito que fue adelantado por el diario La Razón, de "las consecuencias inherentes a todo auto de sobreseimiento libre, es decir, existe cosa juzgada sobre el carácter de dicha instrucción sin que se puede volver a instruir o resolver de nuevo sobre ello".