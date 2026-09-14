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Irene Montero defiende primarias en la izquierda para "acertar" y "salir del bucle"

La exministra de Igualdad confirma su disposición a presentarse a este proceso de primarias si finalmente se logra implementar el método de elección defendido por la dirección de Podemos

Irene Montero defiende primarias en la izquierda para &quot;acertar&quot; y &quot;salir del bucle&quot;.

Irene Montero defiende primarias en la izquierda para "acertar" y "salir del bucle".

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EFE

Madrid

La número dos de Podemos, Irene Montero, ha insistido en su propuesta de celebrar unas primarias abiertas en la izquierda para elegir candidato para las próximas elecciones generales, a las que ella se presentaría, ya que considera que dar la voz a la gente es la manera de "acertar" y "salir del bucle".

"Tenemos que ser capaces de plantear un método que nos haga posible tener esa candidatura más allá de las conversaciones (entre formaciones). No lo digo desde una posición antipartidos, pero tiene que tomar la palabra la gente. Y si hacemos unas primarias en las que pueda participar todo el mundo y a las que se pueda presentar todo el mundo, creo que tenemos más garantías de acertar y de hacer las cosas bien y de salir un poco de ese bucle eterno", ha dicho este lunes en una entrevista en la Cadena Ser.

De esta forma, la también eurodiputada y exministra de Igualdad se ha referido a la propuesta de primarias abiertas que hizo el sábado durante un acto de Podemos y que, según ha señalado este lunes, serviría para configurar una candidatura que "represente a toda la izquierda" y "a toda la gente que cree que el sistema no funciona y que es el sistema tiene que cambiar".

Preguntada sobre si para llegar a un acuerdo con otros partidos facilita la decisión de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de no repetir de candidata en las generales, previstas en 2027, ha respondido que lo que lo va a facilitar es que la gente "pueda participar masivamente" en unas primarias.

"Siempre que hemos tomado grandes decisiones en los últimos años ha sido con la participación de la gente y haciendo que nuestro criterio cuente", ha añadido.

Noticias relacionadas y más

La propuesta de Podemos llega en un momento en que los cuatro partidos involucrados en la refundación de Sumar (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes) siguen inmersos en la preparación de una candidatura de unidad, con la puerta abierta a más formaciones y con la intención de designar candidato o candidata para las generales este otoño.

Fuente: El Periódico

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