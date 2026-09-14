Óscar López mantiene el choque con el poder judicial: “Hay lobos solitarios que atienden la llamada de Aznar”

El choque entre el Gobierno y el Tribunal Supremo sigue escalando. Las críticas por el fallo que paraliza la denominada ley de nietos no han cesado y este lunes fue el ministro para la Transformación Digital y Función Pública quien tildó el fallo de “salvajada” al afectar a los derechos fundamentales y “alimentar a la ultraderecha” en sus tesis sobre un ‘pucherazo’ electoral. En el Ejecutivo ven en la ley de amnistía el origen de las fricciones con el alto tribunal. Algo que, según López, “algunos no han perdonado”.

El también secretario general de los socialistas en la Comunidad de Madrid se ha referido a “'salvapatrias' que hacen lo posible para derrocar a este Gobierno”, deslizando prevaricación durante una entrevista en ‘TVE’. “Hay sectores, lobos solitarios, que atienden a la llamada de Aznar”, aseguró en referencia a la invitación del expresidente para que “quien pueda hacer que haga”.

Más concretamente, apuntó que “hay jueces que no están aplicando correctamente la justicia” para reiterar que estarían “empeñados en que todo vale para derrocar a este gobierno”. Las llamadas de la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, para rebajar la descalificación pública de los jueces el pasado viernes durante la apertura del año judicial no parecen haber surtido efecto. Asimismo, calificó de "imputación de extraordinaria gravedad" la "acusación expresa y generalizada de que los jueces actúan por razones políticas y no jurídicas".

Desde el Ejecutivo evitan la generalización y defienden su libertad de expresión para criticar algunos fallos. Precisamente, antes del discurso de la presidenta del alto tribunal, el ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló que “hay jueces haciendo política”. Asimismo, reconoció las tensiones con el poder judicial, volviendo a situar su origen en la medida de gracia a los condenados por el ‘procés’ y extendiéndose con otros capítulos como la condena contra el fiscal general o la reciente decisión de la jueza que investiga la crisis en Ceuta por “ocultar” informes al Gobierno.

Efectos del voto exterior

Tras paralizarse la ley de nietos para extender la nacionalidad a los descendientes de exiliados, Pedro Sánchez ya urgió a resolver definitivamente lo antes posibles alertando de que están en juego los derechos electorales de estas personas. Además, asoció el auto con el hecho de que "hay una corriente de fondo de cuestionamiento por parte de la ultraderecha y la derecha, cada vez más ultra, de los regímenes democráticos y bulos a favor de supuestos pucherazos".

Noticias relacionadas

Desde la defensa de que puedan votar los descendientes de quienes se vieron obligados a exiliarse, en el Gobierno recuerdan que en las pasadas elecciones generales, con esta norma ya en vigor, fue el PP quien ganó en el voto exterior para cuestionar los ‘bulos’ sobre supuestos intentos de ‘pucherazo’. Concretamente, el recuento del voto CERA modificó un escaño, que pasó del PSOE a manos de los populares.