Bolaños no se conforma con la respuesta del CGPJ a su queja contra el juez Peinado y exige que se investigue

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, no se conforma con el archivo de la queja que presentó en el Consejo General del Poder Judicial contra el instructor del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, por las circunstancias que rodearon su declaración como testigo en este procedimiento en abril de 2025. Por ello ha formulado un recurso de alzada, un trámite en vía administrativa que suele ser previo a la presentación de un contencioso ante el Tribunal Supremo en el que caso, bastante probable, de que el órgano de gobierno de los jueces confirme su decisión y lo desestime

En el texto del recurso, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el ministro realiza un duro reproche a este órgano y explica que lo que combate mediante su recurso "no es la inexistencia de una sanción disciplinaria, sino la decisión de archivar la diligencia Informativa sin haber desplegado una actividad investigadora mínimamente adecuada para esclarecer unos hechos que, de ser ciertos, presentaban una evidente relevancia disciplinaria".

En consecuencia, señala que lo que procede revocar el acuerdo impugnado y "ordenar la práctica de las diligencias necesarias hasta el completo esclarecimiento de los hechos denunciados". Dos vocales del sector progresista del Consejo ya se posicionaron en contra del archivo porque el interrogatorio del juez al ministro "rebasó la corrección exigible".