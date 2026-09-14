Última hora de Ceuta, en directo | La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada

La policía detiene a un migrante por acosar sexualmente a una mujer en la calle en Ceuta

Un migrante, de nacionalidad marroquí, ha sido detenido cerca de la medianoche de este domingo en Ceuta por un presunto delito de acoso sexual sobre una mujer a la que abordó en plena calle, lo que obligó a intervenir a la pareja de la víctima.

Los hechos se produjeron en la calle Independencia -en pleno centro de la ciudad-, cuando la mujer se dirigía a una celebración con su pareja, la cual se había quedado unos metros más atrás con unos amigos.

La mujer, según consta en la denuncia presentada, fue sujetada por el brazo por un migrante, el cual se bajó los pantalones y comenzó a tocarse los genitales, según han informado fuentes policiales.

En ese momento su pareja llegó hasta la mujer y consiguió reducir al migrante, quien presentaba un estado de aparente embriaguez por el consumo de alcohol.